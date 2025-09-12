سامي الطرابلسي .. أول تونسي يتأهل للمونديال كلاعب ومدرب

وطنا اليوم:صنع المدير الفني للمنتخب التونسي، سامي الطرابلسي، التاريخ بتأهله بـ “نسور قرطاج” إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليصبح أول تونسي يحقق هذا الإنجاز كلاعب ومدرب.

وجاء التأهل بعد فوز المنتخب على غينيا الاستوائية بهدف دون رد، قبل جولتين من نهاية التصفيات.

في مقابلة صحفية، عبّر الطرابلسي عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يمثل شرفًا كبيرًا له، خاصة بعد أن خاض مونديال 1998 كقائد للمنتخب.

وقال الطرابلسي: “عندما كنت لاعباً، لم نقدر على التقدم في المسابقة، اليوم أتمنى الذهاب بعيداً في المونديال، بصفتي مدرباً للمنتخب”.

وأشار الطرابلسي إلى أن الهدف الأبرز لتونس الآن هو تقديم مشاركة مميزة في المونديال القادم، مضيفًا: “حان الوقت لنقود مشاركة مميزة، بعدما حققنا فوزين فقط خلال التجارب الست الماضية، ولم نتجاوز تماماً الدور الأول، لذلك علينا العمل منذ الآن لتحقيق الهدف”.

وعن إمكانية تكرار إنجاز المنتخب المغربي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022، قال مدرب تونس: “لم لا؟ أعتقد أنّ فوز السعودية على الأرجنتين في ذلك المونديال فتح الباب للمغرب حتى تثق بقدرة العرب والأفارقة على تجاوز كل المنتخبات، أتمنى أن نقود نحن كذلك مشاركة استثنائية”.

كما تطرق الطرابلسي إلى الانتقادات التي وجهها إليه بعض المحللين، مؤكدًا أنه لا ينزعج منها طالما أنها لا تستهدف شخصه