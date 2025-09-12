كلمة الأردن القوية في مجلس الأمن تثير تفاعلا واسعا

وطنا اليوم:أثار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد كلمته “القوية” التي ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، والتي وجه فيها انتقادات حادة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت الكلمة، التي أدلى بها الصفدي خلال جلسة عقدت في أعقاب ضربة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على العاصمة القطرية الدوحة، بأنها “جريئة وغير مسبوقة في لهجتها”.

وأعربت الإعلامية البارزة في قناة الجزيرة، خديجة بن قنة، عن دعمها الكامل لكلمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت بن قنة في منشور على حسابها في “فيسبوك”: “حكومة مارقة، كاذبة، ملطخة بدماء الأبرياء، مجبولة على التطرف والكراهية، تعبث بالقانون الدولي، ترى نفسها فوق القانون. آن الأوان للجم غرورها.. لقد جاوز الظلم المدى. أُنهوه قبل أن يفوت الأوان.”

وأضافت في تعليقها على كلمة الصفدي : “كلمة قوية ومؤثرة وصادقة لوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.. بارك الله فيه.”

كما أبرز نشطاء “قوة” الكلمة التي أدلى بها أيمن الصفدي الذي كان يجلس إلى يمين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن.

وصف “مارق” وانتقادات حادة

في كلمته، وصف الصفدي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها “مارقة، ملطخة بدماء الأبرياء، مجبولة على التطرف والكراهية”، مؤكداً أنها لا تكترث بالقانون الدولي ولا تلتزم بالقيم الإنسانية.

وأضاف أن هذه الحكومة ترى نفسها “فوق القانون” وتعتمد على “البطش” لتحقيق أهداف توسعية، مهددة بذلك السلم والأمن في المنطقة والعالم.

كما استعرض الصفدي في كلمته الأرقام الصادمة لضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشيراً إلى مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، و540 من عاملي الإغاثة، و247 صحفياً خلال الأشهر القليلة الماضية. كما أدان استخدام تل أبيب للتجويع كسلاح، مما أدى إلى ارتقاء مئات الفلسطينيين، بينهم أطفال، بسبب المجاعة.

ووصفت الكلمة هجوم الاحتلال الإسرائيلي بأنه “تجسيد فجّ للغدر بدولة لم تنفك تعمل بلا انقطاع” على التوصل لاتفاق تبادل ينهي المعاناة في غزة ويحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار.

وفي ختام كلمته، حث الصفدي مجلس الأمن والمجتمع الدولي على التحرك فوراً و”بفاعلية” لـ”لجم غطرسة الاحتلال”، و”حماية المنطقة كلها من كارثية أفعالها”.

ودعا إلى تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفرض قبول اتفاق التبادل، ووقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد أن السلام العادل هو الخيار الوحيد للمنطقة، ولكنه أقر بأنه “لا شريك إسرائيلي الآن للعمل على تحقيقه”، بسبب سياسات الحكومة المتطرفة التي تواصل قتل فرص السلام.

وختم قائلا: “جاوز الظلم المدى. انهوه، انهوه قبل فوات الأوان”.