إف بي آي ينشر صورا جديدة للمشتبه به باغتيال تشارلي كيرك

4 ساعات ago
وطنا اليوم:نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صورًا جديدة للشاب المتهم بقتل الناشط اليميني ، تشارلي كيرك.
وتُظهر الصور المشتبه به وهو يرتدي قبعة بيسبول سوداء، ونظارة شمسية داكنة، وبنطال جينز، وقميصًا بأكمام طويلة عليه العلم الأمريكي مرفق بعبارة “أرض الأحرار، موطن الشجعان”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار عمليات تمشيط واسعة النطاق تُجريها السلطات الفيدرالية في المنطقة للقبض على مطلق النار الذي لا يزال طليقًا.
ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالي المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في إلقاء القبض على المتهم.

سر في القميص
فيما كشف جو فان فوندا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للمحاربين القدامى ذوي الإعاقة (DVNF)، بأن القميص الذي ظهر فيه المشتبه به مطابق لأحد قمصانهم. وأكد أن هذا النوع من القمصان أرسل عبر البريد إلى عدد من المتبرعين، ولم يُبع علنًا.
كما أضاف أن تلك القمصان وزعت على الآلاف، إلا أنه أوضح أن المؤسسة لم توزع إلا عددا قليلاً من القمصان السوداء ذات الأكمام الطويلة منذ عام 2023، وفق ما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”.
وأشار إلى أن معظم المتبرعين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
إلى ذلك، أكد فان فوندا، وهو جندي مشاة بحرية متقاعد، أن المؤسسة الوطنية للمحاربين القدامى ذوي الإعاقة غير حزبية وتبتعد عن السياسة. وأضاف أن جهات إنفاذ القانون لم تتواصل مع منظمته بشأن هذه القضية.

رصاصة في العنق
من جهته، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنصاره إلى الردّ بطريقة “لا عنفية” على اغتيال حليفه الوثيق كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية يوم الأربعاء، برصاصة أصابته في العنق. وبعدما اتهم علانية مساء الأربعاء “اليسار الراديكالي” بالوقوف خلف جريمة الاغتيال، ناشد الرئيس الجمهوري أنصاره توخّي الحذر.
في حين أعلنت الشرطة الفدرالية أمس أنّها تتابع خيوطا عديدة في تحقيقاتها، لكن من دون أن توقف حتى الساعة أيّ مشتبه به.
يذكر أن تشارلي كيرك، حامل راية الشباب المؤيد لترامب والذي بات اليمين الأميركي ينظر إليه كـ”شهيد”، اغتيل الأربعاء برصاصة في العنق أثناء مشاركته في نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا، غربي الولايات المتحدة.
وفيما لا تزال هوية القاتل ودوافعه مجهولة، أشار مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)إلى أنّ الهجوم كان “محدّد الهدف”.


