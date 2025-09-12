بنك القاهرة عمان
الأردن يحجب غرف الدردشة فى لعبة روبلوكس لحماية الأطفال

4 ساعات ago
الأردن يحجب غرف الدردشة فى لعبة روبلوكس لحماية الأطفال

وطنا اليوم:أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن استمرارها في متابعة وحماية المجتمع من الأخطار الرقمية، خاصة الأطفال.
وأعلنت الهيئة أنها اتخذت إجراءً عاجلاً بحجب غرف الدردشة في لعبة “روبلوكس” بشكل كامل عن المستخدمين داخل المملكة، وذلك بعد تلقيها تقارير ودراسات تشير إلى أن هذه الغرف قد تُعرّض الأطفال للاستغلال والإساءة.
وأوضحت الهيئة أن طبيعة هذه الغرف المفتوحة وتفاعلها مع مستخدمين مجهولين يجعلها بيئة غير آمنة لنشر محتويات ضارة أو محاولات تواصل غير آمنة مع الأطفال.
وذكرت الهيئة أنها تواصلت مع القائمين على منصة “روبلوكس” وتم الاتفاق على حجب غرف الدردشة بالكامل داخل الأردن، بالإضافة إلى التزام المنصة بحجب أي محتوى مسيء.
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة شاملة لحماية النشء في البيئة الرقمية، مشيرة إلى أن الجهود تشمل أيضاً التوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة في متابعة استخدامات أبنائهم الرقمية.
ودعت الحكومة أولياء الأمور والمؤسسات إلى تكثيف جهود التوعية والإبلاغ عن أي محتوى يمثل خطراً على سلامة الأطفال


