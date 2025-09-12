التعليم العالي : لا واسطة ولا محسوبية في القبول الموحد

وطنا اليوم:أكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن القبول الموحد يطبق التشريعات النافذة بحذافيرها دون أي واسطة أو محسوبية.

وقال الخطيب في منشور عبر حسابه على فيسبوك منتصف ليل الخميس/الجمعة: “في عملنا في القبول الموحد لا واسطة ولا محسوبية بل نطبق التشريعات النافذة بحذافيرها، ويشهد الله لو أن ابني مقدم طلب جامعي لا أملك له أي شيء زيادة عن أي طالب آخر، فهي أمانة عظيمة نسأل الله تعالى أن يعينني وزملائي على حملها وأدائها لأهلها على أكمل وجه”.

وكان الخطيب قد رجح إعلان نتائج القبول الموحد للبرنامج العادي (التنافسي) لمرحلتي (البكالوريوس والدبلوم المتوسط) للعام الدراسي 2025-2026 نهاية أيلول الحالي.