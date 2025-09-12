بنك القاهرة عمان
استمرار العراقيل أمام عبور القوافل الأردنية لغزة

4 ساعات ago
استمرار العراقيل أمام عبور القوافل الأردنية لغزة

وطنا اليوم:أعلن الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، أنّ 35 شاحنة أردنية من أصل 120 عبرت إلى قطاع غزة الأسبوع الحالي.
وقال الشبلي، في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس، إنّ 60 شاحنة لا تزال بانتظار العبور إلى القطاع.
وكانت الهيئة أكدت في تصريحات سابقة أن أقل من نصف الشاحنات المرسلة من الأردن يُسمح بعبورها، في ظل معيقات متواصلة تشمل انتهاء دوام المعبر قبل مرور جميع الشاحنات، وتأخر بدء عمليات التفتيش بشكل يومي، ورفض بعض المواد رغم الحصول على الموافقات المسبقة من خلال المنصة التنسيقية المعتمدة، مؤكدة أن الأردن سيواصل طرق كل الأبواب وتكثيف جهوده لإدخال المساعدات للأشقاء في القطاع


