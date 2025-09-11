د .الحوراني بمقابلة مع عمان TV : نقلة نوعية في عمان الأهلية عبر التخصصات الجديدة وتوفير فرص عمل للخريجين … فيديو

وطنا اليوم:أجرت قناة عمان TV ببرنامج ” صَح صِح” لقاءً مع د. ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية تحدث فيه عن مواكبة الجامعة للتطورات المتسارعة عالميا في المجالات التعليمية والاقتصادية والتقنية ، مما استوجب نقلة نوعية في استحداث تخصصات جديدة تواكب هذا التغيير وتواكب متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا وعالميا .

وأضاف : انه تم إلغاء عشرات التخصصات القديمة في الجامعة خلال الخمس سنوات الماضية منذ ” كورونا “، وتم استحداث الكثير من التخصصات الجديدة التي تواكب التطورات الحديثة وسوق العمل ، الى جانب إدخال الذكاء الاصطناعي كمادة أساسية بكافة تخصصات الجامعة .

وقال: إنه مع ان يكون هناك ماجستير ” تقني ” ودكتوراة ” تقنية ” لسد الحاجة لأعضاء هيئة التدريس للطلبة في هذا المجال .

وأشار الى ان الجامعة ووفق توجيهات سمو ولي العهد للاهتمام بالتعليم التقني ، كانت سباقة بافتتاح كلية التعليم التقني بتخصصات مطلوبة بسوق العمل والحصول على اعتماد بيرسون ” BETC ” العالمي حيث يدرس الطالب الناجح بالثانوية العامة بمعدل ما فوق 50 بالمائة سنتين ليحصل على الدبلوم وبعد التخرج تُوفّر له فرصة العمل في 163 دولة في العالم ، أو بإمكانه الدراسة سنة واحدة في بريطانيا ليحصل على درجة البكالوريوس أو التجسير في جامعة عمان الاهلية للحصول على درجة البكالوريوس بذات التخصص .

وتقدم د. الحوراني بالشكر لدولة رئيس الوزراء ولمعالي الوزير مهند شحادة للاهتمام بالسياحة التعليمية وتشجيع استقبال الطلبة الوافدين ، كما شكر معالي وزير التعليم العالي على استجابته برفع الأعداد المخصصة للطلبة الوافدين الى 50 بالمائة مقارنة مع أعداد الطلبة الاردنيين . مؤكدا على الأثر الايجابي الكبير لاستقطاب الطلبة الوافدين على الاقتصاد الاردني .

واشار الى صدارة ومكانة عمان الاهلية في التصنيفات العالمية كيو.اس والتايمز ، مؤكدا على اهمية تصنيف التخصصات وليس فقط التصنيف العام .

** رابط الفيديو :