بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: ضربة إسرائيل في قطر.. صفعة لسيادة العرب برعاية أمريكية

11 ثانية ago
الدكتور محمد الهواوشة يكتب: ضربة إسرائيل في قطر.. صفعة لسيادة العرب برعاية أمريكية

بقلم الدكتور محمد الهواوشة :
العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف أعضاء من حركة حماس في قطر ليس مجرد عملية أمنية عابرة، بل هو إعلان وقح أن إسرائيل لم تعد ترى للعرب وزناً، ولا لسيادتهم قيمة، ما دامت واشنطن تمنحها الغطاء والدعم الكامل.

إسرائيل تتصرف اليوم وكأنها الشرطي فوق أرضنا، تنفذ عملياتها حيث تشاء، تضرب في غزة، تقتل في لبنان، تقصف في سوريا، وها هي تمتد الآن إلى قطر… وغداً من يضمن ألا تكون الضربة في عمّان أو القاهرة أو الرياض أو أي عاصمة عربية أخرى؟

هذه ليست عملية ضد حماس فقط، بل إهانة لكل عربي ومسلم، واستهزاء سافر بسيادة الدول. وما كان لإسرائيل أن تجرؤ على ذلك لولا الضوء الأخضر الأمريكي، الذي يغطي جرائمها في كل مكان، ويمنحها شعوراً بأنها فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة.

إزاء هذا المشهد المخزي، لم يعد أمام الأمة سوى خيار واحد:
تشكيل ناتو عربي-إسلامي، حلف دفاعي صلب، يضع معادلة واضحة:

أي عدوان على دولة عربية أو إسلامية = عدوان على الجميع.

أي استهداف لسيادة أي عاصمة عربية أو إسلامية = رد عسكري مشترك يردع المعتدي.

لقد تعبنا من بيانات الشجب والإدانة التي لا توقف رصاصة ولا تحمي سيادة. الشعوب العربية والإسلامية تملك الطاقات والقدرات والجيوش والموارد، لكنها بحاجة إلى قرار شجاع يوحّد الصف ويوقف الغطرسة الإسرائيلية والأمريكية عند حدها.

إن لم نتوحد اليوم، فسنبقى مسرحاً للعدوان والاستهانة غداً. والخيارات واضحة: إما قوة ردع عربية-إسلامية تكتب تاريخاً جديداً، أو عجز وخضوع يترك للأعداء كتابة تاريخنا بدمائنا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:07

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

15:56

الصفدي يشارك بجلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

15:52

مصادر حكومية توضح حقيقة عودة العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن

15:47

المياه تضبط اعتداءً على خط رئيسي في منطقة حكما

15:44

بعدما أسقطوا الحكومة ولاحقوا وزراءها في الشوارع.. محادثات بين الجيش ومحتجي نيبال

15:23

مصادر : قطر ستعيد تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن بعد الاحساس بالخيانة

15:06

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية من الرصيفة ودير علا

15:03

فرسان التغيير تتقدم بالتهنئة والتبريك للحايك

15:00

العوران : تجار يخزنون الليمون للتحكم في السوق

14:36

الإفراج عن الأردنية لانا شكري التي كانت مُحتجَزة في صنعاء

14:31

إصابة جنديين بتفجير مركبة عسكرية في طولكرم وحصار شامل للمدينة

14:28

السحر إذ ينقلب على الساحر… نتنياهو في آخر غزواته كسر عصاه

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025