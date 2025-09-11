الصفدي يشارك بجلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر

وطنا اليوم:يشارك، الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة بشأن العدوان الاسرائيلي على العاصمة القطرية، بعد أن طلبت الجزائر عقد الجلسة بدعم من الصومال وباكستان وبتأييد من فرنسا والمملكة المتحدة.

وكانت الجلسة أرجئت إلى اليوم الخميس بعد أن كانت الأربعاء ليتسنى لرئيس وزراء قطر المشاركة فيها.

ويستمع الأعضاء إلى إحاطة في بداية الاجتماع من مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي محمد خالد خياري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ الثلاثاء في الدوحة غارات جوية استهدفت قادة كبارا في حماس التي أكدت من جهتها نجاة مفاوضيها المستهدفين، معلنة اغتيال ستة أشخاص بهذا الهجوم غير المسبوق في قطر التي شدّدت من ناحيتها على أنّها “تحتفظ بحقّ الرد”.