مصادر حكومية توضح حقيقة عودة العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن

وطنا اليوم:أكدت مصادر حكومية مطلعة، الخميس، أنه لا تغيير على قرار الحكومة الأردنية القاضي بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي (توقيت غرينيتش +3) على مدار العام.

وقالت المصادر إنه لن يتم العودة للعمل بنظام التوقيت الشتوي في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كما كان معمولاً به في السابق.

تثبيت التوقيت الصيفي قرار مستمر

ويأتي هذا التأكيد رداً على الاستفسارات المتزايدة من قبل المواطنين مع اقتراب فصل الخريف، حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد العمل بنظام تغيير الساعة.

وأوضحت المصادر أن قرار مجلس الوزراء الذي اتُخذ في عام 2022 بإلغاء التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي بشكل دائم، لا يزال ساري المفعول، ولا توجد أي نية أو دراسة حالية لتغييره.

أهداف اقتصادية وتنظيمية

وكانت الحكومة قد بررت قرارها في حينه بأنه يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من ساعات النهار، وتوفير الطاقة، بالإضافة إلى مواءمة الدوام الرسمي وساعات العمل في المملكة مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.

يُذكر أن القرار كان قد صاحبه تعديل على مواعيد بدء دوام الموظفين والطلبة في فصل الشتاء، ليتناسب مع شروق الشمس، وهو الإجراء الذي من المتوقع أن يستمر العمل به هذا العام أيضاً