ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعا بنسبة 1.86% لشهور الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.32% لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضا طفيفا نسبته (0.21%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع شهر تموز 2025.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للشهور الثمانية الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.60 مقابل 110.54 للفترة نفسها من عام 2024.

أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2025 ما مقداره 112.63 مقابل 111.17 للشهر نفسه من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2025 ما مقداره 112.63 مقابل 112.87 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.

وحسب المجموعات السلعية للشهور الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 20.09%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 12.58%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 8.42%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 8.41%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 5.17%. في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة “الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (3.28%)، و”الأدوات المنزلية” بنسبة (2.76%)، “الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (2.69%)، و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة (1.97%).

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية”، و”التبغ والسجائر”، و”الشاي والبن والكاكاو”، و”الفواكه والمكسرات”، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى”، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة”، و”الأدوات المنزلية”، “الأسماك ومنتجات البحر”، و”الأجهزة المنزلية”