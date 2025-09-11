هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

وطنا اليوم:أبلغ عدد من مستخدمي لعبة “روبلوكس” في الأردن عن توقف اللعبة بشكل مفاجئ وعدم قدرتهم على استخدام المنصة.

وقالوا إنهم باتوا غير قادرين على الدخول إلى اللعبة، متسائلين إذا ما كان توقف اللعبة بسبب خلل تقني من الشركة مالكة اللعبة أو بسبب حظرها في الأردن.

وحتى اللحظة لم يصدر أي توضيح رسمي من هيئة تنظيم الاتصالات إذا ما كانت اتخذت قرارا بالفعل حول حظر اللعبة.

وكان طالب عدد من المواطنين بحظر اللعبة في الأردن بدعوى تأثيرها السلبي على الأطفال اسوة بقرار حظرها في عدد من الدول العربية

وتستمد “روبلوكس” شعبيتها من كونها منصة عالم مفتوح تتيح للمستخدمين إنشاء عوالمهم وألعابهم الخاصة. ورغم أن هذه الميزة هي سر جاذبيتها، إلا أنها أيضاً مصدر القلق الرئيسي للجهات الرقابية. وتتلخص المخاطر المحتملة في ثلاث نقاط أساسية:

المحتوى غير الخاضع للرقابة: طبيعة المنصة القائمة على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون تجعل من الصعب السيطرة على جودة ونوعية المواد التي قد يتعرض لها الأطفال.