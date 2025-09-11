بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

24 ثانية ago
هل تحظر الحكومة الأردنية لعبة روبلوكس المثيرة للجدل

وطنا اليوم:أبلغ عدد من مستخدمي لعبة “روبلوكس” في الأردن عن توقف اللعبة بشكل مفاجئ وعدم قدرتهم على استخدام المنصة.
وقالوا إنهم باتوا غير قادرين على الدخول إلى اللعبة، متسائلين إذا ما كان توقف اللعبة بسبب خلل تقني من الشركة مالكة اللعبة أو بسبب حظرها في الأردن.
وحتى اللحظة لم يصدر أي توضيح رسمي من هيئة تنظيم الاتصالات إذا ما كانت اتخذت قرارا بالفعل حول حظر اللعبة.
وكان طالب عدد من المواطنين بحظر اللعبة في الأردن بدعوى تأثيرها السلبي على الأطفال اسوة بقرار حظرها في عدد من الدول العربية
وتستمد “روبلوكس” شعبيتها من كونها منصة عالم مفتوح تتيح للمستخدمين إنشاء عوالمهم وألعابهم الخاصة. ورغم أن هذه الميزة هي سر جاذبيتها، إلا أنها أيضاً مصدر القلق الرئيسي للجهات الرقابية. وتتلخص المخاطر المحتملة في ثلاث نقاط أساسية:
المحتوى غير الخاضع للرقابة: طبيعة المنصة القائمة على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون تجعل من الصعب السيطرة على جودة ونوعية المواد التي قد يتعرض لها الأطفال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:50

أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

11:43

كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة داعية إسلامي بالبرتغال

11:34

الأمن العام يضبط سائق شحن لنقله 21 راكباً بطريقة خطرة

11:23

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه للجمعية العربية لحماية الطبيعة

11:15

الجمارك تضبط 13100 كروز دخان وسجائر إلكترونية ومعسل

11:12

الأردن وقطر يرسلان مساعدات إغاثية إلى سوريا

11:03

لماذا تصدر مقتل الناشط الأميركي الداعم للاحتلال تشارلي كيرك منصات التواصل؟

10:55

الفوسفات الأردنية توقع اتفاقية استراتيجية مع كورومانديل الهندية لتزويدها بـ 500 ألف طن من الفوسفات الأردني سنويًا

10:53

مشاركة فاعلة للأسواق الحرة الأردنية في مؤتمر مستقبل السياحة بالعقبة

10:22

السفارة الأمريكية في الأردن : لن ننسى ابدا

10:14

وفيات الخميس 11-9-2025

10:10

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب باستخدام بالونات

وفيات
وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025