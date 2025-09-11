أنور خليل: راتب تقاعد الفنان الأردني 300 دينار يدفع منه 150 حاليا

وطنا اليوم:دعا الفنان الأردني أنور خليل لإنشاء شركة انتاج أردنية مساهمة عامة تعمل على تسويق الأعمال الأردنية والفنان الأردني.

وصف خليل وضع نقابة الفنانين بأنه متعثر، وان الراتب التقاعدي للفنان الأردني يصل إلى 300 دينار يدفع منه حاليا 150 دينارا فقط نتيجة تعثر وضع النقابة، خاصة بعد جائحة كورونا، وأن هذا الأمر يدفع الكثير من الفنانين لعدم التقاعد، موضحا أنه حتى الخدمات التي تقدمها النقابة للفنانين يشوبها القصور، ففي السابق كان الفنان يدفع 20 بالمائة من قيمة أدوية الأمراض المزمنة، ولكنه حاليا يدفع ما نسبته 50 بالمائة.

ووصف خليل الفنان الأردني قيمة وطنية والاثبات على ذلك مشاهدة الأعمال القديمة للفنانين الأردنيين لغاية اللحظة.

وقال الفنان أنور خليل إن الفنان الأردني بحاجة إلى إستراتيجية تتبناها الدولة لتسويق الفنان الأردني والأعمال الأردنية في الخارج.

وصف خليل وضع نقابة الفنانين بأنه متعثر، وان الراتب التقاعدي للفنان الأردني يصل إلى 300 دينار يدفع منه حاليا 150 دينارا فقط نتيجة تعثر وضع النقابة، خاصة بعد جائحة كورونا، وأن هذا الأمر يدفع الكثير من الفنانين لعدم التقاعد، موضحا أنه حتى الخدمات التي تقدمها النقابة للفنانين يشوبها القصور، ففي السابق كان الفنان يدفع 20 بالمائة من قيمة أدوية الأمراض المزمنة، ولكنه حاليا يدفع ما نسبته 50 بالمائة.

تحدث الفنان أنور خليل عن الصعوبات التي يواجهها الفنان الأردني إضافة إلى قلة الإنتاج وعدم تسويق الأعمال ، فأشار إلى أن الفنان الأردني يعمل في ظروف صعبة في مواقع التصوير، مثل انعدام أماكن لاستراحة الممثلين وعملهم في ظروف جوية حارة وغيرها.

ووجه الفنان أنور خليل اللوم الى التلفزيون الأردني لعدم قيامه بإنتاج أعمال أردنية أو دعم الإنتاج الأردني، حسب رأيه، مشددا على ضرورة وجود صندوق خاص لهذه الغاية لتمويل الإنتاج بما يعيد الفنان الأردني إلى الشاشة.

وقال إن المطلوب من التلفزيون الأردني أن يعمل على تسويق الفنان الأردني عربيا وأن هنالك العديد من الطرق لذلك.

واعتبر الفنان أنور خليل أنه من الخطأ حصر الفنان الأردني واختصاره بدور البدوي، مشيرا الى وجود العديد من القضايا المجتمعية التي يعيشها المجتمع الأردني والتي تحتاج لمتابعة ومعالجة من خلال الفن.

وأعاد التأكيد على أن الفن الأردني بحاجة إلى ثورة في الإنتاج الدرامي، وأن هذا الأمر يحتاج الى دعم الدولة من خلال إنشاء الصندوق الذي كان جلالة الملك قد أمر بإنشائه قبل سنوات لدعم الفنان الأردني