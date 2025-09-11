بنك القاهرة عمان
الأردن وقطر يرسلان مساعدات إغاثية إلى سوريا

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، قافلة مساعدات أردنية غذائية إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن القافلة الأردنية المكونة من ١٤ شاحنة، صاحبتها أيضاً قافلة مساعدات قطرية مكونة من ٢٧ شاحنة حملت بمواد غذائية وطبية، في إطار دعم أردني-قطري، وفي إطار جهد عربي مشترك للشقيقة سوريا ومد يد العون لها في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء.
وأضاف الشبلي إنه جرى التنسيق مع الحكومة السورية لإدخال المساعدات عبر مركز (جابر/نصيب) الحدودي، تمهيدًا لنقل المساعدات عبر الهلال الأحمر السوري وتوزيعها على مستحقّيها في محافظة السويداء، بما فيها السويداء المدينة ومناطق غرب السويداء، بالإضافة إلى مراكز إيواء النازحين في محافظتي درعا وريف دمشق.
ونوه الشبلي بأن قافلتي المساعدات الأردنية القطرية تأتي استجابة طارئة للاحتياجات التي تشهدها مدينة السويداء وبقية أرجاء المحافظة، ومناطق إيواء من نزحوا جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة قبل أشهر.
وثمن الشبلي تعاون الحكومة السورية وحرصها إدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة كافة، وجهودها المستهدفة تحسين الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق.


