البدور : الخط الساخن وُجد لخدمة المواطن .. ونعمل على الاستماع لكل صوت

وطنا اليوم:أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قنوات التواصل المباشر والفعّال مع المواطنين، من خلال الخط الساخن على الرقم (065004545)، والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة واستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الصحية.

وأشار الدكتور البدور إلى أن هذه الخدمة تُدار بإشراف مركز الاتصال الوطني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتنسيق ومتابعة مستمرة من وحدة صوت متلقي الخدمة في وزارة الصحة، وبالتعاون مع ضباط ارتباط المستشفيات ومديريات الصحة في جميع المحافظات، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأوضح أن الخط الساخن يُشرف عليه فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع مختلف أنواع الشكاوى والملاحظات والمقترحات، بكل مهنية وسرية. ولفت إلى أن دور الخدمة لا يقتصر على تلقي الاتصالات فحسب، بل يشمل اتخاذ إجراءات تصحيحية مباشرة في مختلف مرافق وزارة الصحة، وذلك بمتابعة دقيقة من وحدة صوت متلقي الخدمة، بهدف ضمان جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات المقدمة.

وأكد وزير الصحة أن هذا التوجه في تفعيل أدوات التواصل مع المواطنين يأتي انسجاماً مع نهج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي يضع المواطن في صميم السياسات والخطط الحكومية، ويولي أهمية كبرى لتعزيز قنوات المشاركة والشفافية في تقديم الخدمات.

ودعا الوزير إلى عدم التردد في التواصل عبر الخط الساخن، مؤكداً أن صوت متلقي الخدمة يحظى باهتمام مباشر، وأن أبواب الوزارة مفتوحة دائماً للاستماع والاستجابة لكل ملاحظة تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى متابعة الفيديو التعريفي بالخط الساخن ووحدة صوت متلقي الخدمة على منصاتها، والذي يأتي ضمن سعي الوزارة المستمر نحو التفاعل الشفاف وتحسين تجربة متلقي الخدمة.