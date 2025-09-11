بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

100 دينار الفارق بين متوسط الأجور ومتوسط رواتب التقاعد

22 ثانية ago
100 دينار الفارق بين متوسط الأجور ومتوسط رواتب التقاعد

الخبير موسى الصبيحي

الفارق ما بين متوسط رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي ومتوسط أجور مشتركي الضمان حالياُ حوالي ( 100 ) دينار، فبينما يبلغ متوسط الرواتب التقاعدية (511) ديناراً تقريباً، يبلغ متوسط أجور المشتركين الحاليين حوالي (615) ديناراً.

المشكلة تكمن في جانبين:

الجانب الأول: أن هناك رواتب تقاعدية ضعيفة إذ يتقاضى حوالي ( 33 ) ألف متقاعد راتباً إجمالياً يقل عن ( 200 ) دينار، ويشكّل هؤلاء ما نسبته ( 9.2 % ) تقريباً من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان البالغ حتى تاريخه ( 378 ) ألف متقاعد.

الجانب الثاني: أن هناك شريحة من المشتركين الأردنيين، مشتركون على أجر لا يتعدّى الحد الأدنى للأجر المعتمد حالياً في المملكة والبالغ (290) ديناراً ويقدّر عددهم بحوالي (155) ألف مشترك أردني، يشكّلون ما نسبته (11%) من المشتركين الأردنيين حالياً.

إن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد سيفيد ليس فقط هؤلاء الذين يتقاضون رواتب إجمالية دون المائتي دينار بل سيفيد حوالي (96) ألف متقاعد ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين 125 إلى 199 ديناراً. وسيشعر هؤلاء بتحسّن ملموس في رواتبهم الإجمالية وبمستوى معيشتهم وأفراد أُسَرهم.

اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ووفقاً للمقترح الذي قدّمناه سابقاً، أي رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من 160 إلى 200 دينار سوف ينعكس إيجاباً على حياة عدد كبير من الأُسَر الأردنية وسيرفع من حجم إنفاقها على أساسيات المعيشة. ومثلما يفيد هذا الأمر المتقاعدين وعائلاتهم فإنه يفيد القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، ومن ثم ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والضمان.

ارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان لتسهموا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العشرية التي دعت إلى تحسين دخل المواطن، وأيضاً إنفاذاً للقانون، وتعزيزاً للثقة بدور مؤسسة الضمان وبرسالتها في الحماية الاجتماعية للمواطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:54

تراجع أعداد السياح الأردنيين المسافرين إلى تركيا

09:50

تقرير: الوجبة الصحية ترفع الحضور المدرسي في الأردن

09:46

اختتام فعاليات مؤتمر مستقبل السياحة في الأردن

09:33

قطر: لقد تعرضنا للخيانة .. هناك قمة عربية إسلامية بالدوحة خلال أيام لإقرار رد يردع إسرائيل

09:26

حداد وتنكيس أعلام.. اغتيال حليف ترامب المؤثر تشارلي كيرك

09:15

كندا تقترب من الاعتراف بفلسطين وتراجع علاقاتها مع إسرائيل

09:10

أزمة غير مسبوقة.. 20 ألف أسرة في برلين بدون كهرباء

23:07

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة النهار

20:43

الذكاء الاصطناعي يصدم ريال مدريد وبرشلونة

20:25

بولندا طلبت تفعيلها للرد على روسيا.. ماذا تقول المادة 4 من ميثاق الناتو؟

20:08

خطأ لغوي يحول عطلة أميركيتين لمغامرة كوميدية

20:05

خلال لقاء مدير الغذاء والدواء بصناعيي سحاب والموقر..الجغبير : جهود مميزة لجمعية المستثمرين الأردنية في خدمة الصناعيين

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور