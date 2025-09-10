الذكاء الاصطناعي يصدم ريال مدريد وبرشلونة

وطنا اليوم:مع اقتراب انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا 2025-2026، تبدو الصورة واضحة عبر عدسة البيانات الضخمة، وهي أنّ ريال مدريد وبرشلونة ليسا في صدارة المرشحين للتتويج بحسب الذكاء الاصطناعي.

فقد كشفت توقعات حاسوب “أوبتا” العملاق أنّ الهيمنة الأوروبية قد تتجه نحو الدوري الإنكليزي لكرة القدم، إذ يحتل ليفربول وأرسنال صدارة التوقعات، فيما تراجعت فرص أندية إسبانيا التقليدية.

ووفقاً لتحليل “أوبتا”، يمتلك ليفربول فرصة 20.4% للفوز باللقب، مدعوماً بقوة هجومية كبيرة واستثمارات ضخمة خلال سوق الانتقالات الصيفية، ويأتي أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا خلفه مباشرةً بنسبة 16%، بينما يظهر حامل اللقب باريس سان جيرمان في المركز الثالث باحتمالية 12% فقط لتكرار إنجازه في النسخة السابقة.

هذه التوقعات تشكل صدمة لريال مدريد وبرشلونة، الناديين اللذين اعتادا على وضعهما بين المرشحين الأبرز تاريخياً، حيث تصل فرصة الفوز لـ”البلاوغرانا” إلى 8.4% وللنادي الملكي إلى 5.8%.

ليست هذه التوقعات مجرّد أرقام عابرة، بل تعتمد على أكثر من 10,000 عملية محاكاة تشمل كل التفاصيل الممكنة للأداء الفردي والجماعي للفرق، ويبدو أنّ الفرق الإسبانية الأخرى مثل أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وفياريال تواجه تحدياً أكبر، إذ لديهم فرص ضئيلة جداً تتراوح بين 0.4% و0.6%، ما يعكس الصعوبة التي سيواجهونها في منافسة أندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتشير البيانات الضخمة أيضاً إلى أنّ البداية ستكون حاسمة، حيث يواجه باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وآيندهوفن مباريات صعبة، تصل فيها قوة منافسيهم إلى 92.4%. أما أتلتيكو مدريد فهو ليس استثناءً، وسيخوض مواجهات قوية ضد فرق مثل ليفربول وأرسنال وإنتر ميلان، ما يجعل فرصه للتقدم محدودة وفقاً لتحليل “أوبتا”.

ويؤكد هذا التحليل الهيمنة المتزايدة للدوري الإنكليزي لكرة القدم على الساحة الأوروبية، حيث هناك خمسة من بين أفضل عشرة مرشحين ضمن أندية الدوري الإنكليزي، بينهم تشيلسي ونيوكاسل بنسبة 7% و3% توالياً.

وعلى العكس، فإنّ الدوري الإسباني يكافح للحفاظ على تاريخه الطويل في البطولة، ويبدو أنّ الفرق الإنكليزية ستفرض سيطرتها هذا الموسم.

وتبقى الحقيقة أنّ كرة القدم ليست أرقاماً فقط، فتاريخ ريال مدريد وبرشلونة مليء بالمفاجآت والانتصارات التي تتحدى التوقعات، ومع ذلك، فإنّ هذه البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لـ”أوبتا” ترسم سيناريو صادماً لغالبية مشجعي الناديين الإسبانيين قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا الجديد.