ولي العهد يؤكد لأمير قطر تضامن الأردن المطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، في الدوحة، اليوم الأربعاء، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتأتي زيارة سمو ولي العهد إلى الدوحة نيابة عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، للتأكيد على تضامن الأردن المطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك إلى أخيه سمو الشيخ تميم، مشددا على أن أمن قطر من أمن الأردن، وأن المملكة تضع إمكاناتها كافة لمساندة الأشقاء في قطر.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض جهود استعادة الاستقرار في المنطقة.

وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته لأمير دولة قطر بضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة أمس.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.

كما حضره من الجانب القطري سمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، ورئيس الديوان الأميري عبدﷲ بن محمد الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين.