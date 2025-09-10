جيش الاحتلال ينشر فرقة عسكرية جديدة على الحدود الأردنية

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن تشكيل فرقة عسكرية جديدة تحمل اسم “فرقة غلعاد” في منطقة الأغوار، بهدف حماية الحدود الشرقية التي تربط فلسطين المحتلة بالأردن.

وقال جيش الاحتلال في بيان أن الفرقة الجديدة تُعد فرقة إقليمية مكلّفة بحماية الحدود الشرقية ، بما يشمل منطقة الأغوار والبحر الميت.

وأشار البيان إلى أن إنشاء الفرقة يأتي في إطار ما وصفه بـ”جهود بناء القوة”، وذلك بالتوازي مع استمرار القتال على جبهات عدة.

فرقة غلعاد

وفي وقت سابق ، أعلن جيش الاحتلال ، إتمام تشكيل الفرقة 96، المعروفة باسم “جلعاد”، وبدء نشاطها العملياتي في منطقتي الاغوار والبحر الميت على الحدود الشرقية مع الاردن، في إطار الاستعدادات المتسارعة ضمن عملية “عام كلافي”.

وتهدف الفرقة الجديدة حسب ما نشرت “القناة 7” إلى تعزيز القوات في المنطقة الشرقية، ورفع الجاهزية للتعامل مع سيناريوهات طارئة، وسط توتر إقليمي متصاعد.

وقالت “يسرائيل هيوم”، أن رؤية الجيش هي أن التهديد المركزي على إسرائيل في السنوات القريبة لن يكون من الحدود الجنوبية أو الشمالية، وإنما من الحدود الشرقية، أي مع الأردن