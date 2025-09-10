بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني

18 ثانية ago
وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني

وطنا اليوم:قامت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، بإجلاء الدفعة الـ 11 من أطفال قطاع غزة المرضى، وذلك ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية.
وضمت الدفعة 19 مريضاً و47 مرافقاً من ذويهم، إذ سيتم نقل جميع المرضى إلى المستشفيات الأردنية لتلقي العلاج.
ويبلغ عدد المستفيدين ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني 665 شخصا، وفق ما أفاد قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد أحمد الصبيحات.
وتأتي هذه الجهود استمراراً للدور الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء في قطاع غزة ومساندتهم على مختلف الصعد الإنسانية والطبية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية شبابية

16:46

البكار في جولة تفقدية: أنجزوا معاملات المواطنين دون أي تأخير

16:42

340 الف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

16:34

وزير السياحة يوقف العمل بمصفوفة المخالفات المهنية لدراستها

15:41

وفاة أب و7 من أبنائه في حادث مروع في السعودية

15:09

كابيتال بنك الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي 2025

15:03

الملك يؤكد لدى استقباله الرئيس عباس دعم الأردن الراسخ للأشقاء الفلسطينيين

14:58

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية من جامعة حلوان المصرية

14:54

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

14:52

ولي العهد يلتقي أمير قطر الأربعاء

14:46

تحذير عاجل من غوغل: ثغرة أمنية حرجة في أندرويد

14:34

الأردن واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أمن الحدود بقيمة 7 ملايين دولار

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور