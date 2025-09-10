وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني

وطنا اليوم:قامت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، بإجلاء الدفعة الـ 11 من أطفال قطاع غزة المرضى، وذلك ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية.

وضمت الدفعة 19 مريضاً و47 مرافقاً من ذويهم، إذ سيتم نقل جميع المرضى إلى المستشفيات الأردنية لتلقي العلاج.

ويبلغ عدد المستفيدين ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني 665 شخصا، وفق ما أفاد قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد أحمد الصبيحات.

وتأتي هذه الجهود استمراراً للدور الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء في قطاع غزة ومساندتهم على مختلف الصعد الإنسانية والطبية