البكار في جولة تفقدية: أنجزوا معاملات المواطنين دون أي تأخير

وطنا اليوم:قام وزير العمل، الدكتور خالد البكار، الأربعاء، بجولة تفقدية على عدد من مديريات العمل ومكاتبها في العاصمة عمان، حيث حث الموظفين على ضرورة إنجاز معاملات المراجعين بالسرعة الممكنة ودون أي تأخير.

وأكد البكار أن خدمة المواطنين والمستثمرين وأصحاب العمل على رأس أولويات الوزارة.

وشملت جولة الوزير، الذي رافقه أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، كلاً من:

مديرية العاملين في المنازل

وحدة سلطة الأجور

مديرية تشغيل وسط عمان

مديرية تفتيش وسط عمان

مكتب الإقامة والحدود

وشدد البكار خلال لقائه بالموظفين على أهمية الإسراع في حل أي خلل قد يؤدي إلى هدر وقت وجهد مراجعي الوزارة في الميدان.

واستمع الوزير البكار خلال جولته إلى إيجاز من مدراء المديريات حول واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والتحديات التي تواجه سير العمل.

كما حرص على الالتقاء بعدد من المراجعين الذين تصادف وجودهم في المديريات، واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم بشكل مباشر، موجهاً بضرورة العمل على حلها فوراً