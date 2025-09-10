التعليم العالي تعلن عن منح دراسية من جامعة حلوان المصرية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من جامعة حلوان/ جمهورية مصر العربية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2025/2026 وفي مختلف التخصصات، بحيث تغطي المنحة الرسوم الدراسية فقط، ولا تشمل مصروفات الإقامة والمعيشة، أو الرواتب الشهرية، أو نفقات السفر، أو أية فئة من فئات التأمين (كالتأمين الصحيّ، … إلخ)، أو مصروفات الكتب الجامعية، أو مصروفات الحصول على التأشيرة أو جمع المادة العلمية لطلبة الدراسات العليا، على أن يراعي الطالب بأن شرط الحفاظ على المنحة الكاملة هو التفوق الدراسي على مدار سنوات الدراسة (بما لا يقل عن جيد) وفي حال رسوب الطالب دون تقديم عذر يقوم بدفع مصروفات العام الذي رسب فيه.

بخصوص منح الدراسات العليا: إذا زادت فترة دراسة الطالب عن الفترة المقررة لمرحلة (الماجستير والدكتوراه) يقوم الطالب بسداد المصروفات عن كل عام زيادة عن الاعوام المقررة.

آلية التقديم:

بإمكان الطالب الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على تفاصيل المنحة والوثائق والشروط المطلوبة وآلية تقديم الطلب:

وينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15/9/2025.

سيتم إرسال رسائل قبول/ رفض طلبات المنح الدراسية بمجرد قبول الطالب للمنحة الدراسية من جامعة حلوان، ويجب على الطالب التقدم للقبول كطالب وافد في مصر، ويكون ذلك من ّخلال منصة “ادرس في مصر”.

على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023