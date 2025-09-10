بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية من جامعة حلوان المصرية

36 ثانية ago
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية من جامعة حلوان المصرية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من جامعة حلوان/ جمهورية مصر العربية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2025/2026 وفي مختلف التخصصات، بحيث تغطي المنحة الرسوم الدراسية فقط، ولا تشمل مصروفات الإقامة والمعيشة، أو الرواتب الشهرية، أو نفقات السفر، أو أية فئة من فئات التأمين (كالتأمين الصحيّ، … إلخ)، أو مصروفات الكتب الجامعية، أو مصروفات الحصول على التأشيرة أو جمع المادة العلمية لطلبة الدراسات العليا، على أن يراعي الطالب بأن شرط الحفاظ على المنحة الكاملة هو التفوق الدراسي على مدار سنوات الدراسة (بما لا يقل عن جيد) وفي حال رسوب الطالب دون تقديم عذر يقوم بدفع مصروفات العام الذي رسب فيه.
بخصوص منح الدراسات العليا: إذا زادت فترة دراسة الطالب عن الفترة المقررة لمرحلة (الماجستير والدكتوراه) يقوم الطالب بسداد المصروفات عن كل عام زيادة عن الاعوام المقررة.

آلية التقديم:
بإمكان الطالب الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على تفاصيل المنحة والوثائق والشروط المطلوبة وآلية تقديم الطلب:
وينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15/9/2025.
سيتم إرسال رسائل قبول/ رفض طلبات المنح الدراسية بمجرد قبول الطالب للمنحة الدراسية من جامعة حلوان، ويجب على الطالب التقدم للقبول كطالب وافد في مصر، ويكون ذلك من ّخلال منصة “ادرس في مصر”.
على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:54

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

14:52

ولي العهد يلتقي أمير قطر الأربعاء

14:46

تحذير عاجل من غوغل: ثغرة أمنية حرجة في أندرويد

14:34

الأردن واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أمن الحدود بقيمة 7 ملايين دولار

14:31

وزيرة التخطيط: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري سيستفيد من دعم أوروبي جديد

14:04

خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها

13:58

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول 29 دولة أوروبية

13:54

إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضيا شرعيا

13:52

ابو حسان يدعو لشراكة صناعية أردنية تونسية

13:46

الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى التمويل الأخضر 2025

13:44

بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025

12:38

الذنيبات يستقبل وفد كورومانديل الهندية في العقبة لبحث شراكة استراتيجية مع الفوسفات الأردنية

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور