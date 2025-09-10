بنك القاهرة عمان
الذنيبات يستقبل وفد كورومانديل الهندية في العقبة لبحث شراكة استراتيجية مع الفوسفات الأردنية

10 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، مساء اليوم في مدينة العقبة، وفدًا رفيع المستوى من شركة كورومانديل الدولية الهندية، يضم رئيس مجلس ادارة الشركة آرون القابان، والرئيس التنفيذي سانكرا سوبرا مانيان، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين “الفوسفات الأردنية” وإحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع الأسمدة والحلول الزراعية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للصناعات التعدينية الأردنية في الأسواق الآسيوية والدولية.
وتُعد شركة كورومانديل الدولية، ، ثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في السوق الهندية، ولديها شراكات عالمية خارج الهند.
و ستبدأ المحادثات الرسمية بين الجانبين يوم غد الخميس في العقبة، حيث ستتناول سبل التعاون في مجال تزويد شركة كورومانديل بحامض الفوسفريك والفوسفات الأردني، وبحث فرص تطوير مشاريع مشتركة تدعم استراتيجيات النمو والتوسع لدى الشركتين.

كما ستناقش المباحثات وضع أسس لشراكة طويلة الأمد، تُسهم في تعزيز مكانة الفوسفات الأردنية في الأسواق العالمية، وتلبي احتياجات السوق الهندية المتنامية من الأسمدة الفوسفاتية.
ويُتوقع أن يشكل هذا اللقاء خطوة مهمة على طريق ترسيخ التعاون الاقتصادي بين الأردن والهند في مجال الصناعات التعدينية بما يعكس الثقة العالية بقدرات شركة مناجم الفوسفات الأردنية ومكانتها الريادية عالميًا.


