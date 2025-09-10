فرسان التغيير تعلن عقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

وطنا اليوم:تُعلن مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني عن عقد مؤتمر صحفي تحت رعاية دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الاعيان الاردني، يوم السبت الموافق 20 أيلول 2025، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعات الحموري بعمان _ دير غبار ، ذلك للإعلان عن تفاصيل المشاركة في قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، المزمع عقدها في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة 27–30 تشرين الأول 2025، في عمان.

وسيُخصص المؤتمر الصحفي لاستعراض أبرز محاور القمة، وآلية مشاركة الوفود الرسمية والشبابية، إلى جانب الإعلان عن الشركاء الاستراتيجيين والرعاة الداعمين لهذا الحدث العربي الرائد، الذي تنظمه مؤسسة فرسان التغيير بالشراكة الرسمية مع جامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاقتصادية / إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وبرعاية كريمة من دولة السيد فيصل الفايز – رئيس مجلس الأعيان الأردني، وبدعم من معالي الدكتور أشرف صبحي – رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وتأتي هذه القمة ضمن فعاليات “عمّان عاصمة الشباب العربي 2025” بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ودعم لإعلان “عمّان العاصمة الرقمية العربية 2025” بقرار مجلس وزراء الاتصالات العرب، حيث من المتوقع أن تستقطب القمة مشاركات نوعية رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولين عرب، ودبلوماسيين، وخبراء في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، إلى جانب مشاركة واسعة من الشباب العربي المؤثرين ورواد المستقبل.

وتؤكد مؤسسة فرسان التغيير أن المؤتمر الصحفي سيمثّل الانطلاقة الإعلامية الرسمية للقمة، ويكشف عن برنامجها ومحاورها الرئيسة، ويتيح لوسائل الإعلام الاطلاع على الدور المحوري الذي ستلعبه عمّان في احتضان هذا الحدث العربي الاستثنائي.

الموقع : عمان _ دير غبار ، قاعات الحموري : https://maps.app.goo.gl/hvHMK82UWVkpu8yr7

