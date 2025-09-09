الملك لابن سلمان: ضرورة حشد موقف دولي يوقف انتهاكات إسرائيل لسيادة الدول العربية

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية، والتي تقوض أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد جلالة الملك، خلال اتصال هاتفي مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، إدانته للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي