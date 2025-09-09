الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطر

وطنا اليوم:أدان الأردن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة له عبر موقع “إكس”:

“ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر الشقيقة، في خرق فاضح للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الشعب القطري الشقيق والمقيمين في قطر، وامتدادًا للعدوانية الإسرائيلية الوحشية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. أمننا واحد، ونقف مع الأشقاء في قطر ونتضامن معهم بشكل كامل في أي خطوات يتخذونها ضد هذا العدوان ولحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم. ستظل إسرائيل تتمادى في عدوانيتها وحروبها الوحشية وانتهاكاتها للقانون الدولي وتهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ما لم يتخذ المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن، الخطوات اللازمة لردعها ولجم عدوانيتها”