خليل الحية على رأس المستهدفين في هجوم إسرائيل على الدوحة

30 ثانية ago
خليل الحية على رأس المستهدفين في هجوم إسرائيل على الدوحة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أكد مصدر قيادي في الحركة أن إسرائيل استهدفت وفد حماس المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الجيش والشاباك عبر سلاح الجو، هاجما بشكل دقيق قيادة حماس”.
ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن إسرائيل هاجمت قيادات حماس في قطر، ومن بينهم خليل الحية وزاهر جبارين.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الجيش ينتظر نتائج محاولة الاغتيال، مشيرا إلى أن طائرات مقاتلة نفذت الهجوم.
وقد دوّت عدة انفجارات في الدوحة قبل قليل، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.


