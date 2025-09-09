بنك القاهرة عمان
اهالي وادي رم يرفضون نقل مبيت أردننا جنة إلى البترا

13 ثانية ago
اهالي وادي رم يرفضون نقل مبيت أردننا جنة إلى البترا

وطنا اليوم:عبر ابناء المجتمع المحلي في منطقة وادي رم السياحية – الديسة، عن رفضهم لالغاء المبيت في مخيمات وادي رم من برنامج اردننا جنة، ونقله إلى المبيت في مدينة البترا، معتبرين ذلك ترحيل لأزمة البترا السياحية إلى وادي رم.
وقال الناطق باسم المخيمات متعب الزوايدة، إن العودة عن القرار هو مطلب حياة لمخيمات وادي رم واصحاب الجمّال والسيارات العاملة في المنطقة السياحية، أي مطلب للمجتمع المحلي بأكمله.
وأضاف، أن سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني أوصى بأهمية دعم المجتمع المحلي في وادي رم.
وبين الزوايدة، أن الغاء ليلة المبيت في رم وربطها بالبترا ليس قرارا تنظيميا بل اقتلاع لشريان الحياة من مجتمع كامل.
وأوضح، أن ليلة المبيت في رم تمثل حياة لابناء المجتمع المحلي وتحمي كرامتهم ولقمة اطفالهم.
وتساءل الزوايدة، لماذ يتم ترحيل مشكلة البترا السياحية إلى وادي رم؟ هل هذا هو الانجاز!
وطالب بعودة ليلة المبيت في برنامج أردننا جنة إلى وادي رم، لأن غيابها يؤدي إلى انهيار المجتمع المحلي وتشريد كثير من العوائل التي تعيش على الدخل المتأتي منها


