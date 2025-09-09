بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

13 ثانية ago
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

وطنا اليوم:جرت في قصر بسمان الزاهر، الثلاثاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.
فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفيرة مملكة هولندا ستيلا كلوث، وسفير جمهورية التشيلي رودريغو هوم فيغيرا، وسفير هنغاريا بيتر جولت ياكاب، وسفير الجمهورية الفرنسية فرانك جيليت، وسفيرة جمهورية التشيك أندريا كوتشيروف.
كما تقبل جلالته أوراق اعتماد السفير غير المقيم لجمهورية سلوفاكيا فالير فرانكو، والسفير غير المقيم لجمهورية كينيا فريدريك أوتينو أوتا.
ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.
وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدﷲ بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدﷲ، طيب ﷲ ثراهم.
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:14

السيسي يوجه بدراسة العفو عن سجناء بينهم علاء عبد الفتاح

14:56

83 شهيدا و 223 مصابا في غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

14:47

UWallet تعزز الشمول المالي والرقمي كشريك استراتيجي في أول معرض تعليمي لـ “ماينكرافت” بالأردن

14:39

البوتاس العربية تعزز صادراتها إلى السوق الصينية بتجديد اتفاقيتها مع شركة سينوكيم حتى عام 2028

14:36

دموع آبي أحمد بافتتاح سد النهضة تثير تساؤلات المغردين

14:24

المياه للمواطنين: الخدمات الإلكترونية توفر الوقت والجهد

14:19

أردنيون يشكون محال ذهب: يتجنبون الشراء.. ونقابة الصاغة توضح

13:55

جامعة البتراء تعلن عن توفر مقاعد للطلبة غير الأردنيين في كلية طب الأسنان

13:50

إسبانيا… حين ينتصر صوت الضمير على ضجيج المصالح

13:48

قسم الكيمياء في جامعة البترا أول قسم في المملكة يحصل على الاعتماد الأردني

13:45

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

13:37

الحنيطي: الجيش يواجه الإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا وإعلاميا

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025