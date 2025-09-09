قسم الكيمياء في جامعة البترا أول قسم في المملكة يحصل على الاعتماد الأردني

وطنا اليوم:حصل برنامج بكالوريوس الكيمياء في جامعة البترا على شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ليكون بذلك أول قسم كيمياء على مستوى الجامعات الأردنية، الحكومية والخاصة، ينال هذا الاعتماد.

وأكد عميد كلية الآداب والعلوم، الأستاذ الدكتور محمود السلمان، أن الاعتماد الأردني “يعد شهادة على جودة النظام التعليمي المعتمد في القسم والجامعة، ومؤشرًا على كفاءة الكادر الأكاديمي”، مضيفًا أن القسم حصل مؤخرًا على تجديد الاعتماد الألماني الدولي ASIIN حتى عام 2031.

وأشار رئيس قسم الكيمياء، الدكتور عبد المنعم طويق، إلى أن اعتماد برنامج بكالوريوس الكيمياء يشكل خطوة محورية في تطوير قدرات الطلبة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل.