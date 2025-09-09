بنك القاهرة عمان
الحنيطي: الجيش يواجه الإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا وإعلاميا

وطنا اليوم:التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي والوفد المرافق.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة الأردنية والتحالف الإسلامي العسكري، خاصة ً في مجالات التدريب والتنسيق وتبادل الخبرات، بما يعزز من قدرات الجانبين في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية.
وأكد اللواء الركن الحنيطي، أن هذه الجهود تأتي ترجمة للموقف الثابت والراسخ في رفض الإرهاب والتطرّف بمختلف أشكاله وصُوره، حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه، ودفاعاً عن استقرار المنطقة بأسرها، مبيناً أن القوات المسلحة الأردنية، كانت وستبقى في طليعة الصفوف لمواجهة الإرهاب عسكرياً وأمنياً وفكرياً وإعلامياً، وقدمت في سبيل ذلك تضحيات جسام وشهداء أبرار دفاعاً عن أمن الوطن واستقرار المنطقة.
من جانبه، أعرب اللواء الطيار الركن المغيدي عن تقديره لدور القوات المسلحة الأردنية في مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن الأردن يعد شريكاً أستراتيجياً وعضواً فاعلاً في جهود التحالف، وأن التعاون المشترك يجسد الإرادة الجماعية لمواجهة هذا الخطر العابر للحدود بكفاءة وفعالية.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية


