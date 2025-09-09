ندوة لجبهة العمل الإسلامي في فرع وادي السير

وطنا اليوم:ضمن نشاطات حزب جبهة العمل الاسلامي فرع البيادر عقداليوم في مقر الفرع ندوة بعنوان مستجدات على الساحة العربية تحدث فيها سعادة النائب صالح العرموطي وأدار اللقاء سعادة النائب عدنان يلدار رئيس الفرع بحضور عدد من أعضاء الهيئة الادارية للحزب من فرعي وادي السير وناعور وجمع غفير من المواطنين، وشارك في الحضور سعادة النائب السابق تامر بينو .

ومن المحاور الرئيسية للندوة:

تحدث العرموطي أن بناء الدولة يقوم أساسا على حرية الإنسان واحترام كرامته واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات ووجه تحية عز واجلال للاهل في فلسطين عامة ولأهل غزة خاصة وللمقاومة التي تدافع عن الأرض والعرض في ظل صمت دولي وغياب للمؤسسات الدولية.

وتحدث عن تهديدات الكيان الصهيوني للأردن واعتباره الاردن وطن بديل، وأن الاتفاقيات العربية مع إسرائيل أعطت الاحتلال صفة الشرعية مثل اتفاق أوسلو ووادي عربة واتفاقية الغاز وغيرها.

وثمن العرموطي الموقف الأردني الرسمي في مواجهة الخطر الصهيوني، وأكد العرموطي أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير حسين بتفعيل قانون خدمة العلم هو الرد على المشروع الصهيوني التوسعي.

وأشاد كذلك بدور الملك حسين في حماية خالد مشعل والإفراج عن أحمد ياسين ودور الملك عبد الله الثاني في الغاء اتفاقية الباقورة والغمر.

وأكد العرموطي أن مواجهة الخطر الصهيوني في الأردن تتم من خلال الوحدة الوطنية ومنع وجود قوات أجنبية على الأراضي الأردنية.

وأكد على دور الإعلام واعتبار الحركة الاسلامية ضمان إستقرار لأمن الأردن.

واخيرا دعا إلى عدم التضييق على الحريات.

واعتبر أن حماس قوة داعمة للأمن القومي العربي.

وفي الختام أكد العرموطي أن نواب الحزب نواب وطن وهم في طليعة المدافعين عن الأردن وأمنه واستقراره، وأن النظام الأردني يمتلك الشرعية الدينية والتاريخية.

والتاريخ شاهد على مواقف الحركة الاسلامية الداعمة والمدافعة عن الدولة الأردنية والنظام الاردني.