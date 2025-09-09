بصراحه عن أمور جامعيه (١)

أ. د. مصطفى عيروط

فهل يحارب الكفاءه والمنجز من البعض ام يؤخذ بيده ويدعم ؟

وهل نحن بحاجة إلى قيادات اداريه ام قيادات بحثيه ,؟

صورة ايجابيه معالي رئيس الجامعه الاردنيه الاستاذ الدكتور نذير عبيدات قال بأن الجامعة الاردنيه كانت مديونتها ٢٧مليون دينار وانخفضت خلال سبع سنوات إلى ثلاثة ملايين

العبره بأن العمل يسير على نفس النهج الإداري في تخفيض المديونية وليس على حساب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبه بل تشهد الجامعه الاردنيه تطويرا وتحديثا أكاديميا وإداريا وبنى تحتيه وخدمات ومن يتابع ويزور الجامعه الاردنيه يرى ذلك

وصورة أخرى ايجابيه عندما تسلم الاستاذ الدكتور محمد احمد المجالي رئاسة جامعة الزيتونه الخاصه كان عدد الطلبه سبعة آلاف طالب وطالبه وخلال ستة سنوات أصبح عدد الطلبه حوالي ١٨الف طالب وطالبه ببرامج مختلفه واستقرار لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبه وخصومات تصل إلى خمسين بالمئه ومجلس أمناء ومجلس إدارة لا يفكر نهائيا الا بالتطوير والبعد عن الأرباح العاليه والان فيها ٢٥٠٠ طالب من دول عربيه منهم ٥٠٠طالب يدرس تمريض من دوله عربيه

ومن يزور يرى جامعه الزيتونه مدينة خضراء نظيفه مختبرات حديثه

وصورة أخرى ايجابيه في جامعة آل البيت برئاسة الأستاذ الدكتور اسامه نصير الان تطوير جذري للبنيه التحتيه وتطوير في البرامج والتخصصات المطلوبه وطنيا وخارجيا ومن يزور الجامعه يرى ذلك على الواقع

وصورة أخرى ايجابيه تسلمت عميد لكلية اربد الجامعيه في ٣/-٩-/٢٠١٨ فيها حوالي ٢٠٠٠ طالب وطالبه وسلمتها في ٣-/٩-/٢٠٢٠ فيها أي خلال سنتين ( ٧٥٥٠ طالبا وطالبه) وكل إنجازات فيها موثق ومرسل خطيا لمركز جامعة البلقاء التطبيقية وموثق على صفحة أد مصطفى عيروط على الفيس بوك

وصورة أخرى ايجابيه تسلمت عميد كلية الزرقاء الجامعيه في ٣-/٩-٢٠٢٠فيها حوالي ١٨٠٠طالب وطالبه وسلمتها في ٣-/٩-/٢٠٢٢ اي خلال سنتين ٥٨٨٢ طالبا وطالبه وكل إنجازات فيها موثق أيضا ومرسل خطيا لمركز الجامعه في السلط وموثق على صفحة أد مصطفى عيروط على الفيس بوك

ويمكن لإدارة اي جامعه عامه وخاصه سابقا وحاليا أن تتحدث عن إنجازات عملتها بالرقم والتوثيق

ولكن السؤال الأهم فلماذا بعض النفوس تحارب المنجز والكفاءة وبعض الآخر في قطاع عام وخاص يدعم ويستقطب اي كفاءه واي إنجاز

لم أر ولم التقي اي رئيس جامعه الا يعتبر زيادة واستقطاب الطلبه إنجازا له وإلا لماذا يحارب البعض من البعض وتبدأ حرب عليه كذبا وزورا وبهتانا

فالسؤال أليس من الواجب أن تبحث الجهات المسؤوله عن التعليم العالي عن هذه الظاهره

التي يقوم بها بعض من وصلوا بالواسطة والبراشوت وإدارتهم ضعيفه وقائمه على الشعبويات والإرضاءات لأن محاربة اي منجز وكفاءه في قطاع عام أو خاص هو خطر اولا لأن بمحاربتهم ينتشر التذمر والشكوى والإحباط وعدم التفاؤل وهذا ما لا يريده كل مخلص منجز وكفاءه فالذي يحارب اي منجز وكفاءه لا يحب بلده وغير مخلص للوطن والنظام ودائما الزمن يكشف كل الأسباب ومن يحارب الغير كذبا وافتراء نهايته أن يوقع ولن يرحم تصرفاته ضد آخرين ظلموا من البعض زورا وبهتانا

اعتقد واجب الإعلام المهني أن يتحدث دائما عن ظاهرة نأمل ألا تعمم

لماذا يحارب المنجز والكفاءة من البعض؟

اعجبني مسؤول سابق عضو مجلس أمناء جامعه حكوميه قال

نحن نحتاج إلى قيادات اداريه جامعيه في جامعات وكليات تكون منجزه فعاله كيف تخفض المديونية وكيف تستقطب طلبه وكيف تطور؟

واعجبني استاذ دكتور اخر اتصل معي وقال إدارات جامعيه نجحت واقترح أن أكتب عنها منذ إنشاء جامعات لم تترك جامعات مديونه وطورت وانجزت دون ديون ؟

فالصور الايجابيه كثيره في جامعاتنا وهناك صور أخرى تحتاج الى تغيير جذري من قبل إدارات جامعيه قياديه تقوي نقاط القوة وتبعد نقاط الضعف وتحولها إلى قوة

للحديث بقية