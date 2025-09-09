بدء اعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الاردنية التونسية في مجال المدن الصناعية

وطنا اليوم:بدات اليوم في شركة المدن الصناعية الاردنية اعمال الاجتماع الخامس ل اللجنة الفنية الاردنية التونسية في مجال المدن الصناعية المنبثقة عن اجتماعات اللجان المشتركة بين الاردن وتونس برئاسة مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية التونسية السيد قيس الماجري بحضور نائب السفير التونسي في عمان السيد محمد علي بنحبيب وعدد من ممثلي الطرفين

.وقال السيد عمر جويعد خلال افتتاح اعمال الاجتماع إن الاجتماع الخامس الذي يعقد في العاصمة عمان يهدف إلى تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين والبناء على ماتم في الاجتماعات السابقه في مجالات التخطيط والترويج والبنى التحتية والتحول الرقمي إضافة إلى مناقشة اخر المستجدات في مجال المدن والصناعية والطرق الفضلى لجذب الاستثمارات الصناعية وتهيئة المناخ الاستثماري إليها.

وبين السيد جويعد خلال اللقاء إن المدن الصناعية الاردنية خطت خطوات متسارعه في مجال إنشاء وإدارة وترويج المدن الصناعية على مدار اربعين عاما حيث تملك حاليا 9 مدن صناعية آخرها مشروع مدينة الزرقاء الصناعية الذي يعتبر مشروع الشركة الاستراتيجي والذي يتوقع افتتاحها نهاية العام الحالي لتكون جاهزة لاستقبال الاستثمارات الصناعية والتي ستكون نموذجا للمدن الصناعية الذكية من خلال تحقيقها للمعايير البيئية والاستدامة والتحول الذكي في تقديم الخدمات.

واوضح السيد جويعد ان محاور الاجتماع الخامس ستتركز على التعاون الاستراتيجي والتخطيط ومحور الترويج وجذب الاستثمارات اضافة إلى محوري البنى التحتية والتحول الرقمي ومحور تطوير القدرات وبناء الكفاءات.

من جانبه قال السيد قيس الماجري ان الوكالة العقارية الصناعية التونسية ومن خلال هذا الاجتماع تستعد لرفد تجربتها المتميزة في تونس بآخر التطورات في مجال المدن الصناعية خاصة التجربة الاردنية الغنية في مجال المدن الصناعية موكدا إن اللجان الفنية المشكلة بين الجانبين بدات بمناقشة العديد من جوانب الاستفادة من الخبرات

واشاد السيد قيس الماجري بالنهضة المتميزة التي وصلت إليها المدن الصناعية في الاردن على صعيد التطوير والترويج والخبرات المؤهلة واسهاماتها المباشرة في الاقتصاد الوطني معبرا عن اعتزازه بان تستقي الوكالة من الخبرة الاردنية من خلال برنامج الزيارة الغني بالزيارات الميدانية باللقاءات الثنائية.

واستمع الوفد خلال الزيارة الاستماع لايجار شامل عن المدن الصناعية الاردنية وفرص الاستثمار فيها وآلية تطوير المدن الصناعية إضافة إلى شرح عن الموقع الالكتروني المدن الصناعية الاردنية بحلته الجديدة حيث يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمستثمر الصناعي.

وفي ذات السياق بدا الوفد التونسي اولى زياراته زيارة إلى جمعية رجال الأعمال الاردنيين استمع خلالها لايجار من مدير الجمعية السيد طارق حجازي بحضور عدد من اعضاء مجلس إدارتها حول دورها المتميز في الترويج لبيئة الاستثمار الاردنية والتشبيك مع القطاع الخاص في العديد من الدول العربية والشقيقة.

ويشمل برنامج زيارة الوفد الضيف زيارة إلى عدد من غرف الصناعة وجمعيات رجال الاعمال ومواقع المدن الصناعية العاملة وعدد من الشركات الصناعية العاملة فيها.