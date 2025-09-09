بنك القاهرة عمان
مشجعو إيطاليا يديرون ظهورهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي

33 ثانية ago
مشجعو إيطاليا يديرون ظهورهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي

وطنا اليوم:أدار مشجعو إيطاليا ظهورهم مرة أخرى احتجاجا أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، قبل مباراتهم في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، على ملعب “ناغيردي” في ديبريتشن بالمجر.
اللقاء الذي أقيم الاثنين، في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، على أرض محايدة في المجر بسبب الوضع الأمني المتدهور في إسرائيل، شهد درجة من التوتر والجدل.
وارتدى الإسرائيليون شارات سوداء على أذرعهم، عقب عملية إطلاق نار وقعت بمستوطنة قرب القدس بالضفة الغربية المحتلة في وقت سابق الاثنين، أسفرت عن مقتل 6 مستوطنين كانوا في محطة للحافلات.
ودفع هذا إلى اتخاذ تدابير أمنية أقوى داخل وحول الملعب الذي كان خاليا في معظمه من الجماهير، لكن تم السماح لبضع مئات من المشجعين من الدخول إلى المدرجات، لكن مشجعي إيطاليا أداروا ظهورهم أثناء النشيد الإسرائيلي.
وكان هذا الموقف من الجماهير الإيطالية تكرارا للاحتجاج الذي تم تنفيذه أيضا في المرة الأخيرة التي التقى فيها المنتخبان في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2024.
كانت هناك أيضا بعض اللافتات الاحتجاجية في المدرجات، حيث قام مشجعو إيطاليا برفع لافتات: “قف”، تعبيرا عن موقفهم المناهض لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت 64 ألفا و522 شهيدا، و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.
وكانت رابطة المدربين الإيطاليين وجهت رسالة مفتوحة تحث فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم على تعليق عضوية إسرائيل، بنفس الطريقة التي فعلت بها مع روسيا بعد غزو أوكرانيا، بسبب الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.


