تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين

25 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلن جسر الملك حسين عن التعديل على ساعات العمل للمسافرين المغادرين والقادمين ليوم الاثنين الموافق 22 / 9 / 2025 فقط لتصبح كالتالي: المغادرين العرب من الساعة (8:00 ولغاية 12:30)، و المغادرين الـ vip من الساعة ( 8:00 ولغاية 13:00)، والسياحة والمركبات الخاصة من الساعة (8:00 ولغاية 11:30).
وقالت إدارة الأمن والجسور في مديرية الأمن العام، إن الحركة ستعود كالمعتاد من الساعة (8:00 ولغاية 15:00) صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 / 9 / 2025.
وبينت ان الموقع الرسمي لحجز تذاكر جت (vip) :

‏https://shorturl.at/f43La

والموقع الرسمي للحجز- المسافرين العرب:

‏https://jett-khb.com.jo/


