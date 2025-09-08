الصحفي فارس الحباشنه يوجه الشكر للاجهزة الامنية

وطنا اليوم:قال الصحفي فارس حباشنة ان الامن العام تمكن من كشف هوية مرتكبي عملية الاعتداء الجبان التي تعرضت اليها من عصابة أشرار قبل حوالي شهرين .
و في جهد أمني متواصل و أستثنائي و بارع ، تمكن رجال الامن العام من ضبط المجرمين ، وكشف خيوط جريمة الاعتداء .
و حتى اليوم الاثنين بلغ عدد الموقوفين على ذمة القضية 7 اشخاص .
وكان مدعي عام شمال عمان خلدون الحسين، قرر توقيف شقيق وزير سابق و مدير مكتب الوزير على خلفية قضية الاعتداء .
و تابعت أثناء التحقيق الامني لادارتي الامن الوقائي و البحث الجنائي مجريات كثيرة .
و أهم ما في الموضوع هو بالغ المهنية والحرفية الامنية في التعامل مع قضايا جرمية معقدة و مركبة .
أفراد و ضباط الامن الوقائي و البحث الجنائي لا يعرفون المستحيل ، و ليس في قاموسهم جريمة غامضة او عصية على تفكيك اوصالها ولغزها .
و أعلم أنهم الان يحققون في قضايا كثيرة تتزاحم على طاولة البحث الجنائي و الامن الوقائي .
وفي الاخبار نتابع يوميا فك الالغاز لجرائم قديمة وجديدة ، و جرائم كبرى مستعصية ، و جرائم غامضة ، و قضايا مركبة جرميا .
إتقان في التحقيق ، و إتقان الرصد و المتابعة ، و إتقان في التحليل ، و إتقان في التقييم و التشخيص الامني الجرمي .
لربما ، نحن في المجتمع و الحياة العادية ، بعيدون كل البعد ، ولا نعلم و نقدر ما يبذل من جهد أمني حريص وقويم ليلا ونهارا ، و في سهر متواصل و عمليات فنية وبحثية ورصد متقن و تحقيقات حرفية في فك طلاسم و الالغاز الجرائم .
هولاء هم الجنود المجهولون ، و الحقيقيون في حماية أمن الناس و الوطن .
ليلا و نهارا ، هم حراس المجتمع و البلد ، و يخرجون في مهامات امنية وارواحهم على اكفهم .
جريمة الاعتداء التي تعرضت اليها بشعة و جبانة ، ومعقدة ومركبة بالتفاصيل والحيثيات والمجريات الجرمية .
و ما جرى أن فريقا أمنيا وصل الليل بالنهار ليفكوا طلاسم الجريمة ، و ليضبطوا الجناة ، و إيداعهم للتحقيق .
واذ تبين انه في احدى الوزارات و ممثلة في وزيرها ، قام بتشكيل عصابة مكونة من مدراء مكتبه و شقيقه ، و مجموعة من ارباب السوابق .
وذلك محاولة جبانة للنيل من حرية التعبير و الصحافة الوطنية الملتزمة
و المسؤولة .
و رجال الامن العام سواء في البحث الجنائي و الامن الوقائي قدموا الى مؤسساتهم متسلحين ، اولا في حب الوطن ، و الانتماء الصادق و الاخلاص ،
و قيم الاردنيين في القرى و البوادي .
هذا هو الاردن ، الوطن القوي و الجميل . و هذه مؤسساته الامنية التي نفتخر و نعتز بها ، و هذا هو التعبير الواقعي و الحقيقي لمفهوم دولة القانون والعدل .
و أسجل هنا شكري الموصول العاجز عن الكلام و التعبير ، لكل أفراد و ضباط الامن العام ، وشكري الى مدراء الادارات الامنية على رأسهم الباشا عبيد الله المعايطة ، و مدير الامن الوقائي بلال بيك العواملة و مدير البحث الجنائي حيدر بيك الشبول و مساعده فراس بيك الهباهبة ، ورئيس قسم بحث جنائي شمال عمان ،و الشكر الموصول للعقيد عامر بيك السرطاوي الناطق باسم الامن العام .
