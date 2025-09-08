الصحفي فارس الحباشنه يوجه الشكر للاجهزة الامنية

وطنا اليوم:قال الصحفي فارس حباشنة ان الامن العام تمكن من كشف هوية مرتكبي عملية الاعتداء الجبان التي تعرضت اليها من عصابة أشرار قبل حوالي شهرين .

و في جهد أمني متواصل و أستثنائي و بارع ، تمكن رجال الامن العام من ضبط المجرمين ، وكشف خيوط جريمة الاعتداء .

و حتى اليوم الاثنين بلغ عدد الموقوفين على ذمة القضية 7 اشخاص .

وكان مدعي عام شمال عمان خلدون الحسين، قرر توقيف شقيق وزير سابق و مدير مكتب الوزير على خلفية قضية الاعتداء .

و تابعت أثناء التحقيق الامني لادارتي الامن الوقائي و البحث الجنائي مجريات كثيرة .

و أهم ما في الموضوع هو بالغ المهنية والحرفية الامنية في التعامل مع قضايا جرمية معقدة و مركبة .

أفراد و ضباط الامن الوقائي و البحث الجنائي لا يعرفون المستحيل ، و ليس في قاموسهم جريمة غامضة او عصية على تفكيك اوصالها ولغزها .

و أعلم أنهم الان يحققون في قضايا كثيرة تتزاحم على طاولة البحث الجنائي و الامن الوقائي .

وفي الاخبار نتابع يوميا فك الالغاز لجرائم قديمة وجديدة ، و جرائم كبرى مستعصية ، و جرائم غامضة ، و قضايا مركبة جرميا .

إتقان في التحقيق ، و إتقان الرصد و المتابعة ، و إتقان في التحليل ، و إتقان في التقييم و التشخيص الامني الجرمي .

لربما ، نحن في المجتمع و الحياة العادية ، بعيدون كل البعد ، ولا نعلم و نقدر ما يبذل من جهد أمني حريص وقويم ليلا ونهارا ، و في سهر متواصل و عمليات فنية وبحثية ورصد متقن و تحقيقات حرفية في فك طلاسم و الالغاز الجرائم .

هولاء هم الجنود المجهولون ، و الحقيقيون في حماية أمن الناس و الوطن .

ليلا و نهارا ، هم حراس المجتمع و البلد ، و يخرجون في مهامات امنية وارواحهم على اكفهم .

جريمة الاعتداء التي تعرضت اليها بشعة و جبانة ، ومعقدة ومركبة بالتفاصيل والحيثيات والمجريات الجرمية .

و ما جرى أن فريقا أمنيا وصل الليل بالنهار ليفكوا طلاسم الجريمة ، و ليضبطوا الجناة ، و إيداعهم للتحقيق .

واذ تبين انه في احدى الوزارات و ممثلة في وزيرها ، قام بتشكيل عصابة مكونة من مدراء مكتبه و شقيقه ، و مجموعة من ارباب السوابق .

وذلك محاولة جبانة للنيل من حرية التعبير و الصحافة الوطنية الملتزمة

و المسؤولة .

و رجال الامن العام سواء في البحث الجنائي و الامن الوقائي قدموا الى مؤسساتهم متسلحين ، اولا في حب الوطن ، و الانتماء الصادق و الاخلاص ،

و قيم الاردنيين في القرى و البوادي .

هذا هو الاردن ، الوطن القوي و الجميل . و هذه مؤسساته الامنية التي نفتخر و نعتز بها ، و هذا هو التعبير الواقعي و الحقيقي لمفهوم دولة القانون والعدل .

و أسجل هنا شكري الموصول العاجز عن الكلام و التعبير ، لكل أفراد و ضباط الامن العام ، وشكري الى مدراء الادارات الامنية على رأسهم الباشا عبيد الله المعايطة ، و مدير الامن الوقائي بلال بيك العواملة و مدير البحث الجنائي حيدر بيك الشبول و مساعده فراس بيك الهباهبة ، ورئيس قسم بحث جنائي شمال عمان ،و الشكر الموصول للعقيد عامر بيك السرطاوي الناطق باسم الامن العام .