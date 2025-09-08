ولي العهد والتحول الرقمي

بقلم: المهندس رزق البلاونه

الأمين العام السابق لحزب الشعلة الأردني

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، قيادة الأردن نحو عصر التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، من خلال متابعة دقيقة لمشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. جاء ذلك خلال اجتماعه الأخير للمجلس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث تم استعراض مخرجات منتدى المستقبل 2025، الذي عُقد بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وأكد سموه على أهمية تسريع وتيرة المشاريع الرقمية الوطنية.

وقد أوعز سموه بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل المعاملات الرسمية وتقليل الحاجة للمعاملات الورقية، بما يُواكب أفضل الممارسات العالمية. كما شدد على ضرورة التوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر تطبيق “سند”، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة أكثر يسرًا وسهولة.

ولم يقتصر اهتمام ولي العهد على المعاملات الرسمية فحسب، بل شمل أيضًا التحديات الحياتية اليومية، حيث وجه المجلس لدراسة استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتسهيل حركة المرور.

إن رؤية سمو الأمير الحسين تؤكد أن التحول الرقمي ليس هدفًا تقنيًا فحسب، بل هو رؤية استراتيجية شاملة لبناء دولة ذكية، تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز حياة المواطن اليومية. ويبرهن هذا التوجه على التزام الأردن بمواكبة التطورات العالمية وتهيئة بيئة رقمية متقدمة تُواكب رؤية المملكة 2025.

في الختام، يمثل اهتمام ولي العهد بالتحول الرقمي نموذجًا يُحتذى به في القيادة الحديثة، حيث يجمع بين الرؤية المستقبلية والحرص على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم، ليبقى الأردن رائدًا في المنطقة في مجال الابتكار الرقمي والتحول التكنولوجي.