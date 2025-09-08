المومني: الأردن يرسّخ شراكات استراتيجية لمواجهة الإرهاب فكريا وإعلاميا وعسكريا

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ثابت على موقفه الرافض للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، مبيّنًا أن المعركة مع الإرهاب معركة طويلة الأمد لكنها عادلة وضرورية، تُخاض دفاعًا عن الأوطان والإنسانية.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جمع شركاء محليين وإقليميين ودوليين، خلال تدشين مبادرة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الإرهاب ومواجهة الحملات المحرضة “حملات”، شدّد فيه المومني على أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجانب العسكري والأمني، بل تمتد إلى ميدان الفكر والإعلام، عبر التربية الصالحة وتحصين الشباب بخطاب الاعتدال والحوار والانفتاح، والتصدي لحملات “تجريف الوعي” التي تعتمد على التضليل والتشكيك وتستهدف زعزعة الثقة بالمؤسسات.

وأشار المومني إلى أن الجماعات الإرهابية باتت توظف الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي كسلاح لنشر دعايتها، مؤكدًا أن الإعلام يشكّل خط الدفاع الأول من خلال كشف زيف خطابها وتفنيده، وبناء محتوى بديل يقوم على قيم التعددية والتعايش.

وأشاد الوزير بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية ضمن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يضم 43 دولة، مؤكدًا أن التعاون الأردني–السعودي يجسد وحدة الرؤية والمصير ويعكس شراكة استراتيجية راسخة في مواجهة الإرهاب.

ولفت إلى أن الأردن كان حاضرًا منذ انطلاق أعمال التحالف عام 2017، وأن استراتيجيته في التصدي للتطرف ارتكزت على ثلاثة أبعاد متكاملة: عسكرية، أمنية، وفكرية، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء جبهة قوية ضد الإرهاب.

وختم المومني بالتأكيد على أن نجاح المبادرات المشتركة يتطلب توسيع دائرة الشراكات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن العمل الجماعي والتكامل بين الدول هو السبيل الأمثل لتجفيف منابع التطرف وصون المجتمعات من مخاطره.