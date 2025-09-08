بنك القاهرة عمان
الأسواق الحرة الأردنية تدعم البطولة العربية الثالثة للصيد في العقبة

وطنا اليوم:تاكيدا لسياسة شركة الأسواق الحرة الأردنية وبرنامجها للمسؤولية المجتمعية، قامت الشركة بتقديم الدعم للبطولة العربية الثالثة للصيد، التي استضافتها مدينة العقبة بمشاركة واسعة من نخبة الصيادين العرب، وسط أجواء رياضية مميزة.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع حرص الشركة على دعم النشاطات التي تسهم في تعزيز السياحة في المملكة، وبخاصة الأنشطة البحرية والرياضية التي تبرز مكانة العقبة كوجهة سياحية وبحرية مميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومثلت البطولة التي حظيت باهتمام إعلامي عربي واسع ، فرصة لافتة لإبراز صورة الأردن كبلد يتمتع بمقومات طبيعية وسياحية استثنائية، فضلاً عن دورها في تشجيع السياحة الرياضية والترويج للمرافق البحرية والترفيهية في مدينة العقبة.
واكدت الأسواق الحرة الأردنية من خلال هذه المبادرة التزامها بتنفيذ برنامجها المتواصل في خدمة المجتمعات المحلية والأنشطة المختلفة ، واهتمامها بالفعاليات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تنشيط الحركة السياحية للمملكة .


