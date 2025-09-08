بنك القاهرة عمان
الرفاعي: ابن رئيس الوزراء يعمل 10 أضعاف غيره لإثبات نفسه

8 سبتمبر 2025
الرفاعي: ابن رئيس الوزراء يعمل 10 أضعاف غيره لإثبات نفسه

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي في تصريح اذاعي إن البعض يعتقد بأن ابن رئيس الوزراء طريقه سهلة، لكن الحقيقة أن عليه أن يعمل 10 أضعاف غيره حتى يستطيع إثبات نفسه.
وأضاف الرفاعي أنه لا توجد أي ضغوطات على رؤساء الوزراء لاختيار الوزراء أو الأمناء العامين، مؤكداً أن شخصية رئيس الوزراء هي التي تفرض نفسها.
وأوضح أنه عندما عمل في الديوان الملكي تقدم للعمل مثله مثل غيره وتم قبوله بعد أن تخرج من جامعة هارفرد في العلوم السياسية، وجامعة كامبريدج في القانون الدولي، مبيناً أنه لا توجد امتيازات استثنائية لأي شخصية تعمل في الديوان الملكي، لكن الميزة الأهم هي التعامل مع الهاشميين التي تعتبر جامعة جديدة للتعلم منها.
وأشار الرفاعي إلى أن أبرز ما أنجزه في حكومته كان برنامجاً حكومياً قابلاً للقياس، ومدونة سلوك إعلامية، ومدونة سلوك خاصة بالوزراء، لافتاً إلى أن الكثير من هذه الإنجازات تم التراجع عنها في الحكومات اللاحقة
واكد الرفاعي : لو كان لدى الدولة أي تحفظ مبدأي على “حزب جبهة العمل الإسلامي”، لما كان 3 من أبرز قيادييهم أعضاء في لجنة التحديث السياسي.


