حياة الفهد تتصدر التريند بعد طلب حسابها الرسمي الدعاء لها

وطنا اليوم:لا تزال الفنانة الكويتية حياة الفهد تعاني جراء الجلطة المفاجئة التي أُدخلت على إثرها المستشفى في شهر أغسطس/آب الماضي، وسط دعوات لها بالشفاء.

فقد شارك حساب الفنانة حياة الفهد على منصة “إنستغرام” صورة للنجمة اليوم الأحد، مرفقاً بدعاء “اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج”.

وكتب حساب مؤسسة الفهد للإنتاج الفني على الصورة بالقول: بسم الله الرحمن الرحيم.. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.. صدق الله العظيم.

كما أضاف: نسألكم الدعاء وتمنياتنا الشفاء العاجل لأمنا الغالية حياة الفهد.

في المقابل، تفاعل محبو ومتابعو الفنانة بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكانت أسرة ومؤسسة الفنانة حياة الفهد أعلنت تعرضها لوعكة صحية في 13 أغسطس/آب الماضي، فيما كشف رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، أنها ترقد في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، منذ بداية أغسطس إثر تعرضها لجلطة مفاجئة.

كما قال الراشد في اتصال هاتفي إن الفنانة الكويتية تعرضت إلى الجلطة عقب خضوعها إلى عملية قسطرة، في حين ظهرت أعراض الإصابة بعد إجراء العملية بيوم.

إلا أن خالد العبيد حفيد الفنانة طمأن جمهورها بعد أيام من دخولها المستشفى، مشيرا إلى تحسنها واستقرار وضعها بعد الجلطة الدماغية التي تعرضت لها، إلا أن المنشور الأخير يبدو أنه يشير إلى صعوبة حالتها الصحية