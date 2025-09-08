نماذج اردنيه تقتدى

أ.د. مصطفى عيروط

وصلني من الاخ الكبير الأستاذ الدكتور محمد الصباريني رئيس جامعة اليرموك الاسبق ورئيس جامعة إربد الاهليه الأسبق بأن المدرسة الفاضلية التاريخية في طولكرم نشرت أبرز الخريجين ومواقعهم وهو منهم وغيره ممن اعرفهم واصبحوا وزراء وسفراء وأساتذة جامعات وعسكريين وكتاب

هذه الرسالة جعلتني اقترح بأن المدارس والكليات والجامعات عليها أن تتابع أكثر الخريجين وتتواصل معهم وتنشر خاصة المؤثرين الخريجين والأوائل في كل مدرسة ولواء ومحافظة وكليه وجامعه حتى يكون حافزا مهما للأجيال ولقاءات معهم سنوية أو دورية اي تشكيل دوائر مهمه بعمل دائم وليس للعمل تقليدي لمتابعة الخريجين والمدرسين في الجامعات ومديريات التربية والتعليم والأساس في وزارة التربية والتعليم فلا يعقل مدراء مدارس خدموا بتأثير وكانت مدارسهم نموذجا لا يتم التواصل معهم بعد تقاعدهم ودعوتهم إلى لقاءات في مدارسهم أو على مستوى وزارة التربيه والتعليم وتكريمهم

ولقاءات مع مدرسين في المدارس والكليات والجامعات ولا يجوز أن تنقطع

في جامعات عربية وعالمية ودول المدرس الجامعي يبقى على رأس عمله ما زال في صحه والاعلامي لا يتقاعد ما زال في صحه ولذلك اقترح واستماع إلى الأثر السلبي الذي ترك إنهاء عمل مدرسين في السبعين على شواغر في اقسام اكاديمية ونقص مشرفين على رسائل الماجستير وبعض الاقسام الاكاديميه في جامعات تطلب من الطلبه التحويل الى امتحان شامل لعدم توافر مدرسين في رتبة أستاذ وبعض الجامعات التي تخلت عن خدموها سنوات طويله تعين بدلا منهم مدرسين ماجستير او بكالوريوس وبالمناسبة فإن قرار هيئة الاعتماد بتعيين ٣٠%كخبراء للتدريس الجامعي يتطلب من الجامعات عدم الانتهاء لعمل من أمضى السبعين لأنهم خبراء ومازالوا بصحة جيدة

جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم قدوة في التواصل وزيارات لمتقاعدين عسكريين وغيرهم في منازلهم والاستماع لهم

معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر دائم التواصل اليومي مع الناس في كل انحاء المملكه يشارك في الدفن ويشارك في العزاء ويشارك في احتفالات وطنية ويشارك الناس في الحضور أو الاتصالات

ويلتقي مع وفود في الديوان الملكي الهاشمي العامر يتابع في عمل ليل نهار وكل دقيقه عمل وتواصل في نموذج عالمي لقيادتنا الهاشمية التاريخية تفتح ابواب الديوان الملكي الهاشمي العامر الجميع وتسمع وتتابع ورئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر معالي السيد يوسف حسن العيسوي رئيس المبادرات الملكيه يتابع ويفتتح مشاريع المبادرات الملكيه ويتابع تنفيذ توجيهات زيارة جلالة الملك الدائم لابناءشعبه في المدن والقرى والريف والبادية والمخيمات

دولة رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان اول رئيس حكومه أسبوعيا في الميدان يتابع ويستمع الناس

المؤسسة العسكرية الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه الأمن العام والمخابرات نموذج في وضع اسماء قادة عسكريين لكل وحده وتواصل معهم ومن مؤسسة المتقاعدين العسكريين وتكريم دائم للعاملين ومتقاعدين وأبواب المؤسسه العسكريه والأجهزة الامنيه مفتوحه لهم وتقدم لهم الخدمات من عاملين معينين لخدمتهم والمشاركة في العزاء عند وفاة من القادة العسكريين و متابعة العلاج لمن يحتاج

فاي رساله ستحمل للأجيال أن لم يتم التواصل مع المتقاعدين في كل أجهزة الدوله وتخصيص يوم في كل عام في كل وزارة ومؤسسه ودائره للمتقاعدين في القطاع العام والخاص حتى تنقل للأجيال بأن من يخدم يتابع ولتعزيز الانتماء والولاء والعمل بإخلاص

التواصل معهم ولا يجوز أن ينقطع مع المتقاعدين المدنيين والعسكريين ولدينا نماذج اردنيه تقتدى ولدينا نماذج لا يتم التواصل نهائيا مع المتقاعدين والاكتفاء بكتاب شكر بعد خدمات طويله من العمل والاخلاص

رسالة الاستاذ الدكتور محمد الصباريني ونشر اسماء من أبرز خريجي مدرسة الفاضلية في طولكرم يدعو إلى الاقتداء بها وانشاء مواقع الكترونيه أو صفحات على الفيس بوك ولا تنسى بأن كثيرا ممن تولوا مواقع مهمه من خريجي مدرسة خضوري الزراعيه أيضا في طولكرم أو درسوا فيها والتي تحولت الان إلى جامعه فلسطين التقنية.