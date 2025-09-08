إيطاليا تواجه الاحتلال في تصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:مع اقتراب مواجهة المنتخب الإيطالي لكرة القدم مع منتخب الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، تصاعدت الأصوات داخل إيطاليا للمطالبة بإيقاف مشاركة الاحتلال في المنافسات الرياضية الدولية، على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأطلقت رابطة مدربي كرة القدم الإيطاليين قبل أيام، مبادرة للتحرك من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، إذ وقّع أعضاؤها بالإجماع على كتاب أُرسل إلى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، طالبوا فيه برفع طلب رسمي إلى الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم (يويفا وفيفا) لتعليق مشاركة الاحتلال مؤقتًا.

وقال رئيس الرابطة رينزو أوليفييري: “لا ينبغي أن تكون هذه مجرد لفتة رمزية، بل خيارًا ضروريًا يستجيب لواجب أخلاقي مشترك بين مجلس الإدارة بأسره”، مؤكدًا أن كرة القدم الإيطالية يجب أن تتخذ موقفًا واضحًا لصالح الشعب الفلسطيني.

من جانبه، شدد نائب رئيس الرابطة جيانكارلو كاموليزي على أن الصمت لم يعد مقبولًا، مضيفًا: “قد يريد الناس منا أن نصمت ونلعب وننظر في اتجاه آخر، لكننا لا نعتقد أن هذا صحيح”.

وتستند الرابطة في مطالبتها إلى سابقة روسيا، حيث فرض الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم في فبراير/شباط 2022 عقوبات صارمة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، شملت استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من تصفيات كأس العالم 2022 ويورو 2024 وأيضا من تصفيات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه التحركات قبل مواجهة إيطاليا والاحتلال في الجولة التاسعة من التصفيات، إذ ستقام المباراة الأولى في المجر بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول المقبل، بينما يحتضن ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية المباراة الثانية يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي السياق ذاته، علّق المدير الفني للمنتخب الإيطالي، جينارو جاتوزو، على المباراة مع الاحتلال، قائلاً: “وجود إسرائيل في المجموعة ليس خيارًا لنا بل واقع نتعامل معه باحترافية. أنا رجل أؤمن بالسلام، وما يحدث للمدنيين، خصوصًا الأطفال، في مناطق النزاع مؤلم للغاية، ولا يمكن تجاهل الجانب الإنساني حتى ونحن نمارس كرة القدم”.

وتتزامن هذه المطالب مع تصاعد الدعوات الحقوقية والرياضية الدولية لعزل الاحتلال عن المحافل الرياضية، على غرار العقوبات المفروضة سابقًا على روسيا، وذلك في ظل استمرار الحرب على غزة وما خلّفته من ضحايا مدنيين وأزمات إنسانية واسعة