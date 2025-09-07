الاتحاد الأوروبي يدعم فكرة إنشاء مركز للدراسات البرلمانية في الأردن

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال لقائه الأحد في دار المجلس، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس، سبل تعزيز التعاون البرلماني، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والعمل على إنشاء مركز دراسات في المجلس.

وأعرب الصفدي عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مسارات التحديث الشاملة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني تمضي قُدمًا بما يعكس إرادة الدولة الأردنية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وقال الصفدي إن مجلس النواب، يسعى لإنشاء مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية يكون مرجعًا استراتيجيًا لتعزيز الأداء بناء على الأدلة والتحليل، ودعم النواب بمعلومات دقيقة وموثوقة، مضيفًا أن هذا المركز سيكون بمثابة منصة وطنية مؤسسية للحوار ، ويحفظ المعرفة التراكمية للمجلس، ويعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأشار الصفدي أن الهدف يذهب نحو امتلاك المجلس أدوات معرفة دقيقة، معتبراً أن نجاح هذا المشروع يتطلب شراكات فاعلة ودعمًا مؤسسيًا من شركاء الأردن، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي الحرص على استمرار دعم الأردن، معبراً عن التقدير لجهود مجلس النواب الأردني في دعم مختلف أوجه الشراكة.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم فكرة إنشاء مركز الدراسات البرلمانية، معبراً عن الاستعداد لدعم أي جهد يسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار الحوار السياسي بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار المنطقة، وذلك بحضور نائبة السفير أنجيلا مارتيني، والمسؤول السياسي في السفارة، ومدير برنامج الدعم الانتخابي