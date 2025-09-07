جامعة البترا تفتتح المعرض الثاني لطلبة التصميم “مسار”

وطنا اليوم:برعاية رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبد الرحيم، افتتح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور ميّاس الريماوي المعرض الثاني لطلبة التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي تحت عنوان “مسار”، والذي نظمه مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، بحضور عدد من عمداء الكليات ومديري الدوائر والمراكز العلمية.

وتضمّن المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات، عرض خلالها طلبة مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع نتاجاتهم الإبداعية التي اكتسبوها من خلال الدورات التي نظمها المركز. وتنوّعت الأعمال بين المرئية والمطبوعة واليدوية، معبّرة عن مهارات الطلبة وقدراتهم الفنية في مجالات التصميم المختلفة.

كما تميز المعرض بعرض مشاريع مبتكرة منفذة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما أضاف بُعدًا جماليًا وتقنيًا جديدًا للأعمال المشاركة.

وفي كلمته خلال افتتاح المعرض، أكد الدكتور الريماوي على أهمية إتقان العمل والتميز باعتبارهما أساس النجاح في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن جامعة البترا تفتخر دومًا بطلابها وأساتذتها المتميزين. ودعا الطلبة إلى التعاون والعمل على مشاريع ابتكارية تسهم في تطوير مهاراتهم وخدمة المجتمع.

كما أوضح أن الجامعة تولي دعم المشاريع الابتكارية اهتمامًا خاصًا من خلال حاضنة الأعمال التي تتيح للطلبة والأساتذة التعاون على تنفيذ أفكارهم الريادية، مع تخصيص مبالغ مالية لدعم هذه المشاريع وتشجيعها.

وشدد كذلك على أهمية التعاون بين الكليات المختلفة لتحقيق منتجات فريدة ومتميزة، مبينًا أن التكامل بين تخصصات مثل التغذية، الإعلام، الأعمال، والتصميم يمكن أن يثمر عن مبادرات رائدة ذات قيمة مضافة للمجتمع والجامعة على حد سواء.

وأعرب مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، الأستاذ سعد المغربي، عن شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح المعرض، موجهًا شكرًا خاصًا لكلية العمارة والتصميم ممثلة بعميدها الدكتور عامر جوخدار وزملائه في الكليه.