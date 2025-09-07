ناد سعودي يضع المصري محمد الشناوي ضمن حساباته في صفقة تبادلية مثيرة

وطنا اليوم:أكدت تقارير إعلامية أن نادي الفتح السعودي يضع محمد الشناوي حارس الأهلي ضمن حساباته للتعاقد معه في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة “الحياة” المصرية فإن نادي الفتح السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني الحالي للفريق السعودي والزمالك السابق والذي يعرف إمكانيات حارس الأهلي جيدا.

وأضاف التقرير أن دخول الفتح في مفاوضات مع الشناوي ربما يفتح الباب للأهلي للتعاقد مع جوزيه غوميز في صفقة تبادلية لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو، على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وشدد التقرير على أن محمد الشناوي يعد هدفا رئيسا لمسؤولي الفتح منذ فترة طويلة لتدعيم مركز حراسة المرمى، وحال تسهيل مسؤولي القلعة الحمراء عملية انتقال قائد الفريق إلى النادي السعودي ربما يفتح الباب حول إجراء صفقة تبادلية والموافقة على رحيل غوميز للقلعة الحمراء.

ويعد محمد الشناوي أحد أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة حيث قاد الأهلي لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية أبرزها دوري أبطال إفريقيا، بجانب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 وأمم إفريقيا.

وتولى محمد الشناوي مهمة حماية عرين منتخب مصر في مباراة إثيوبيا الجمعة الماضي والتي فاز فيها الفراعنة بهدفين دون رد ليقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026.