لاعب منتخب الملاكمة زياد عشيش يحقق فوزه الأول ببطولة العالم

7 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:حقق لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، فوزه الأول، ضمن بطولة العالم للملاكمة والمقامة حالياً في مدينة ليفربول البريطانية.
وتمكن عشيش، مساء أمس السبت، من الفوز على اللاعب الأميركي كارلوس فلورس بنتيجة 5-0 في دور الـ 32 لمنافسات وزن تحت 70 كغم، وكذلك يلتقي عشيش يوم غد الاثنين مع اللاعب الجورجي لوكا نيكابادزي في دور الـ 16.
فيما خسر لاعب المنتخب محمد أبو جاجة نزاله أمام اللاعب الكندي كيمو علي في دور الـ 32 لمنافسات وزن تحت 60 كغم.
ويستكمل المنتخب الوطني، اليوم الأحد، مشاركته في بطولة العالم، حيث سيفتتح اللاعب حسين عشيش مشاركته ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم حيث سيلتقي مع اللاعب الهندي تشاهر لاكشيا في دور الـ 32 عند الساعة 4:15 مساءً بتوقيت الأردن.
كما سيخوض اللاعب عبادة الكسبة نزاله الثاني ضمن منافسات وزن تحت 65 كغم ،حيث يلتقي مع اللاعب الياباني شيون نيشياما في دور الـ 32 عند الساعة 11 مساءً


