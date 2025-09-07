متى يستحق المؤمن عليه العامل في مهنة خطرة راتب التقاعد.؟

الخبير موسى الصبيحي

يستطيع المؤمن عليه الذي يعمل في مهنة من المهن المصنّفة خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي أن يتقدم إلى مؤسسة الضمان بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر له إذا تحققت لديه الشروط الأربعة التالية مجتمعة:

١) أن تنتهي خدمته لأي سبب.

٢) أن يتوفر له 216 اشتراكاً فعلياً ( 18 سنة) على الأقل بالنسبة للذكر و 180 اشتراكاً فعلياً ( 15 سنة) على الأقل بالنسبة للأنثى.

٣) أن يكون قد أكمل سن (45) على الأقل ذكراً كان أو أنثى.

٤) أن يكون قد عمل في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) اشتراكاً/شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على تقديمه طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر.

وللعلم فإن من يخرج على التقاعد المبكر في مثل هذه الحالة عند العمر المذكور ومدة الاشتراك أعلاه (الحد الأدنى) لن يحصل على راتب تقاعد أكثر من (50%) من أجره الأخير الذي كان مشمولاً بالضمان على أساسه. لذا أنصح بعدم الذهاب باتجاه التقاعد المبكر للعاملين في مهن خطرة إلا للضرورة وللحفاظ على السلامة والصحة، وهذا يفترض أن يتم إخضاع العاملين في مهن خطرة لفحوصات طبية دورية متخصصة تأخذ بالاعتبار طبيعة المهن التي يزاولونها.