وظيفة شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات / كلية العلوم

وفقا للشروط التالية:

أن يكون أردني الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية.

ألا يقل المعدل عن جيد.

أن يكون لديه خبرة في مجال التخصص بما لا يقل عن سنة.

الوثائق المطلوبة:

السيرة الذاتية .

صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.

صورة شخصية.

صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

صورة عن شهادة الخبرة .

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الخميس الموافق 11/9/2025