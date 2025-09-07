بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

وظيفة شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

7 سبتمبر 2025
وظيفة شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات / كلية العلوم

وفقا للشروط التالية:

أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية.
ألا يقل المعدل عن جيد.
أن يكون لديه خبرة في مجال التخصص بما لا يقل عن سنة.
الوثائق المطلوبة:

السيرة الذاتية .
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات البكالوريوس والمصدقة.
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة .
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الخميس الموافق 11/9/2025


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:38

في يوم المهندس الزراعي العربي

12:36

الأراضي والمساحة: تراجع مبيعات الشقق في الأردن

12:32

فوضى … وازدحامات في كل مكان

12:28

توقيع أول اتفاقية تنفيذية لاستغلال خامات الذهب جنوب الأردن

12:17

الأردنية تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة

12:09

تذبذب المناخ يهدد موسم الزيتون المقبل

11:52

انطلاق حملات نظافة شاملة في عجلون لتعزيز السياحة والبيئة

11:44

ندوة لجبهة العمل الإسلامي في فرع وادي السير

11:42

الجغبير: تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف يدعم الصناعة الوطنية

11:35

ارتفاع جديد في أسعار الذهب محليا

11:31

الأردن يدين الإعتداء الإسرائيلي على سوريا

11:25

المعهد المروري: سلامة الإطارات تبدأ من أربع نقاط صغيرة

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025